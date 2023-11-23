《經濟通通訊社２３日專訊》官方提振樓市政策陸續有來，深圳昨夜連出兩招，降購房門檻

及交易成本，可見一線城市房貸進一步放鬆趨勢。另據外電引述知情人士報道，碧桂園

（０２００７）、遠洋集團（０３３７７）、旭輝控股（００８８４）等房企已入選中國金融監

管部門正在起草的５０家房企白名單，連尚未違約的金地集團（滬：６００３８３）也在其列，

這標誌著國家給予困境房企金融扶持的力度和廣度將大幅提升。

滬深股市今早開市方向沒明確，上證綜合指數（滬綜指）小幅低開０﹒０６％，深成指低開

０﹒０９％，其後地產股強力拉升，汽車板塊跟漲，滬綜指午收升０﹒１７％，報

３０４８﹒８２點，深成指半日升０﹒２８％，創業板指跌０﹒０７％。

兩市半日成交５２２１億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減４％，陸股通淨流入

１３﹒３億元。



＊深圳樓市放大招，房企集體漲＊



深圳從今日起調整二套住房最低首付款比例，由原來的普通住房７０％、非普通住房８０％

統一調整為４０％。同時，深圳住建局大幅放寬享受優惠政策的普通住宅認定標準，取消了總價

「７５０萬」的限制，使得深圳大部分住宅變成普通住宅。

有券商認為，深圳再度鬆綁購房槓桿，進一步打開一線城市需求端政策空間，期待與其他一

攬子經濟政策形成合力，推動經濟恢復向好，穩定居民房價預期和購房需求。

利好消息疊加，地產板塊大漲，金科股份（深：０００６５６）、大龍地產

（滬：６００１５９）漲停，萬通發展（滬：６００２４６）半日升８﹒６％，榮盛發展

（深：００２１４６）、城建發展（滬：６００２６６）及金地集團紛紛跟漲。



＊短劇股走勢兩極，引力傳媒六連板＊



短劇遊戲概念早盤下挫，個股走勢分化，海看股份（深：３０１２６２）及引力傳媒

（滬：６０３５９８）分別發布公告，澄清公司未開展短劇業務，惟海看股份挫１１％的同時，

引力傳媒實現六連板。

短劇概念其他股份跌多升少，百納千成（深：３００２９１）跌１０﹒５％，唐德影視

（深：３００４２６）跌８％，思美傳媒（深：００２７１２）漲逾８％。（ｒｙ）

