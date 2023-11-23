《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後保持升勢，滬綜指升０﹒１６％，報
３０４８﹒３４點，滬深３００指數升０﹒０１％，深成指升０﹒２３％。上海Ｂ股升
０﹒１５％，深圳Ｂ股升０﹒２４％。（ｃｔ）
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23/11/2023 13:40
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒１６％，深成指升０﹒２３％
《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後保持升勢，滬綜指升０﹒１６％，報
３０４８﹒３４點，滬深３００指數升０﹒０１％，深成指升０﹒２３％。上海Ｂ股升
０﹒１５％，深圳Ｂ股升０﹒２４％。（ｃｔ）
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