《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今日在汽車、地產等板塊造好帶動下震盪反彈，滬綜
指小幅低開後回升，收市升０﹒６％，報３０６１點，終止兩連跌，深成指收升０﹒７８％，創
業板指升０﹒５８％。兩市全日成交８２４２億元（人民幣．下同），按日再跌５﹒９％，外資
流出一天即轉流入，今日通過陸股通淨流入５０﹒６億元。
英國《金融時報》報道指，今年前７個月流入中國內地股市的境外資金有四分之三以上已經
離場，全球投資者拋售了價值逾２５０億美元的中國股票。近幾個月的大幅拋售，使境外投資者
的淨買入量有可能創下自２０１５年以來的最低年度總量。
＊憧憬政府輸血，地產股反彈＊
市場愈發憧憬政府出手向發展商輸血，即使發生債務違約的開發商亦包括在內。報道指，金
融監管部門起草的５０家房企白名單接近完成，碧桂園（０２００７）、遠洋集團
（０３３７７）、旭輝控股（００８８４）列入、尚未違約的金地集團（滬：６００３８３）也
在名單內。此外，深圳連出兩招提振樓市，既降交易成本，也降購房門檻。今日起調整二套住房
最低首付款比例，由原來的普通住房７０％、非普通住房８０％統一調整為４０％。同時，深圳
住建局大幅放寬普通住宅認定標準，還調整取消了總價「７５０萬」的限制，使得深圳大部分住
宅變成普通住宅。大龍地產（滬：６００１５９）漲停，金地集團漲４﹒７％，招商蛇口
（深：００１９７９）升４％、萬科（深：０００００２）升２﹒８％。（ｃｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３５６１﹒５２ ＋０﹒４８
上證綜合指數 ３０６１﹒８６ ＋０﹒６０ ３１５６﹒００
上證Ａ股指數 ３２１０﹒１５ ＋０﹒６０
深證成份指數 ９９３３﹒０２ ＋０﹒７８ ５０８６﹒００
深圳創業板指數 １９６１﹒３５ ＋０﹒５８
上證Ｂ股指數 ２３２﹒４８ ＋０﹒４７ ０﹒５１
深證Ｂ股指數 １０８３﹒４７ ＋０﹒５５ ０﹒９４
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