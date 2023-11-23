《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒６％，報３２１０﹒１５點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒３６億元，

用３２﹒６４億元或６％，淨流入１９﹒３億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５０﹒６億元，外資流出一天即轉流入

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