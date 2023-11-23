《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒６％，報３２１０﹒１５點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒３６億元，
用３２﹒６４億元或６％，淨流入１９﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５０﹒６億元，外資流出一天即轉流入
。（ｃｔ）
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
23/11/2023 15:05
《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒６％，陸股通流入５０﹒６億元
《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒６％，報３２１０﹒１５點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒３６億元，
用３２﹒６４億元或６％，淨流入１９﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５０﹒６億元，外資流出一天即轉流入
。（ｃｔ）
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
上一篇新聞︰23/11/2023 15:05 《深股通》深成指全日升０﹒７８％，外資流出一天即轉流入
23/11/2023 15:32 【中概焦點】鬥魚近期展開清網行動：對涉嫌賭博等移送司法處理
23/11/2023 15:30 《華為動向》長安汽車３千億入股華為車ＢＵ？雙方回應：不知情
23/11/2023 15:12 《華為動向》阿里釘釘與華為合作，正式啟動鴻蒙版應用開發
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰