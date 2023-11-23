《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒２８％，報９８８３點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０６﹒３億元，用１３﹒７億元
或３％，資金流入１３億元。（ｃｔ）
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23/11/2023 11:37
《深股通》深成指半日升０﹒２８％，資金流入１３億元
《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒２８％，報９８８３點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０６﹒３億元，用１３﹒７億元
或３％，資金流入１３億元。（ｃｔ）
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