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AH股新聞

23/11/2023 15:05

《深股通》深成指全日升０﹒７８％，外資流出一天即轉流入

　　《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒７８％，報９９３３﹒０２點。
　　北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７４億元，用４６
億元或９％，淨流入３１﹒３億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５０﹒６億元，外資流出一天即轉流入
。（ｒｙ）

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