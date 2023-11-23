《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒７８％，報９９３３﹒０２點。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７４億元，用４６

億元或９％，淨流入３１﹒３億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５０﹒６億元，外資流出一天即轉流入

。（ｒｙ）

