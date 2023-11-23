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AH股新聞

23/11/2023 10:19

【內房困局】「第二支箭」助力美的置業融資１０億人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》金融監管機構「第二支箭」繼續助力民營房企融資。美的置業
（０３９９０）２０２３年度第五期中期票據昨日成功發行，總發行規模１０億元人民幣，期限
２年。本期中票品種一由民企債券融資支持工具（「第二支箭」）創設保護憑證提供支持，發行
規模２億元人民幣，發行利率４﹒６％；品種二由華夏銀行（滬：６０００１５）、交通銀行
（０３３２８）（滬：６０１３２８）創設保護憑證提供支持，發行規模８億元人民幣，發行利
率５﹒１６％。
　　據了解，「第二支箭」已三次為美的置業債券融資提供增信支持，帶動多家金融機構以市場
化方式共同為企業提供金融支持，美的置業在有息負債平穩下降的同時，優化了融資結構，緩解
了資金壓力，逐步恢復市場化的債券融資能力。
　　截至１１月２２日，「第二支箭」已累計支持約２０家民營企業發行超過３６０億元人民幣
債務融資工具，對於緩解民營企業融資壓力、引導市場預期扭轉、維護企業債券融資穩定發揮了
重要作用。近期，新城控股（滬：６０１１５５）、金輝股份、龍湖集團（００９６０）、新希
望地產、紅豆集團等民營企業正在通過「第二支箭」推進發債融資。（ｓｌ）

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