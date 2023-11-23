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AH股新聞

23/11/2023 11:02

《打擊貪腐》湖北前金監局長段銀弟違法放貸被雙開並移送審查起訴

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中紀委國家監委網站通報，湖北省地方金融監督管理局原黨組
書記、局長段銀弟嚴重違紀違法，經湖北省紀委監委立案審查調查，其問題包括：利用手中掌握
的金融資源和權力，大搞幕後交易、利益交換，利用職務便利為他人在企業經營、貸款審批等方
面謀利，並非法收受巨額財物；濫用金融審批權，違反國家規定發放貸款，數額特別巨大，並造
成特別重大損失；規借用管理和服務對象錢款，在分配、購買住房中侵犯國家、集體利益，搞權
色交易；接受可能影響公正執行公務的宴請；在職工錄用、職務晉升等方面違規為他人謀利；串
供堵口，偽造、銷毀證據等。
　　通報指，段銀弟嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違
法並涉嫌受賄、違法發放貸款罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，湖北省紀委、監委決定給
予段銀弟開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法
審查起訴，所涉財物一併移送。
　　５８歲的段銀弟擁有管理學博士學位，為高級經濟師，曾任原中國銀行業監督管理委員會湖
北監管局副局長、黨委委員，２０１１年２月轉任湖北銀行行長，２０１７年５月任湖北省政府
金融辦主任，２０１８年１１月任湖北省地方金融監督管理局黨組書記、局長；今年１月任政協
湖北省第十三屆委員會民族和宗教委員會主任，至６月落馬。（ｓｌ）

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