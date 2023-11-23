《經濟通通訊社２３日專訊》工信部發布關於印發《「５Ｇ＋工業互聯網」融合應用先導區

試點工作規則（暫行）》《「５Ｇ＋工業互聯網」融合應用先導區試點建設指南》的通知。其中

《指南》提出，引導金融機構加大對「５Ｇ＋工業互聯網」的投資力度，擴大信貸投放，形成優

質金融產品和服務，合理降低企業融資成本。

《指南》並提出，立足區域發展和產業實際需求，制定先導區試點方案，明確規劃目標，出

台配套政策文件。推進５Ｇ專網建設、設備改造、應用創新等工作，探索完善支持先導區發展的

特色政策體系。發揮國家產融合作平台作用，完善金融支持創新體系建設，鼓勵設立產業基金，

綜合利用一攬子金融工具，以產融合作促進先導區發展。



＊加快５Ｇ基站建設，開展５Ｇ工廠建設＊



與此同時，強化５Ｇ工業專網部署。加快５Ｇ基站建設，推進５Ｇ網絡在工業企業、園區的

深度覆蓋。支持基礎電信企業與工業企業聯合開展５Ｇ虛擬專網、混合專網建設，探索開展５Ｇ

獨立專網建設試點，滿足生產現場不同應用場景需求及「５Ｇ＋工業互聯網」融合應用安全保障

需求。

開展產線級、車間級、工廠級５Ｇ工廠建設，推進５Ｇ在生產輔助環節的規模化部署和核心

環節的深層次拓展。引導工業企業合理規劃５Ｇ工廠建設路徑，新建工廠一體設計、一體建設，

現有工廠立足實際、逐步升級。打造試點標桿工廠，帶動重點產業５Ｇ工廠規模化建設。

立足地方主導和特色產業，錨定「５Ｇ＋工業互聯網」發展好、見效快、後勁足的優勢行業

，開展重點培育、重點支持、重點攻關工作。引導工業企業加快提升５Ｇ、雲計算、邊緣計算、

大數據、人工智能等新一代信息通信技術的集成應用水平，充分釋放「５Ｇ＋工業互聯網」行業

賦能效應。（ｓｌ）

