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AH股新聞

23/11/2023 16:20

《中國要聞》工信部：引導金融機構加大「５Ｇ＋工業互聯網」投資

　　《經濟通通訊社２３日專訊》工信部發布關於印發《「５Ｇ＋工業互聯網」融合應用先導區
試點工作規則（暫行）》《「５Ｇ＋工業互聯網」融合應用先導區試點建設指南》的通知。其中
《指南》提出，引導金融機構加大對「５Ｇ＋工業互聯網」的投資力度，擴大信貸投放，形成優
質金融產品和服務，合理降低企業融資成本。
　　《指南》並提出，立足區域發展和產業實際需求，制定先導區試點方案，明確規劃目標，出
台配套政策文件。推進５Ｇ專網建設、設備改造、應用創新等工作，探索完善支持先導區發展的
特色政策體系。發揮國家產融合作平台作用，完善金融支持創新體系建設，鼓勵設立產業基金，
綜合利用一攬子金融工具，以產融合作促進先導區發展。
　
＊加快５Ｇ基站建設，開展５Ｇ工廠建設＊
　
　　與此同時，強化５Ｇ工業專網部署。加快５Ｇ基站建設，推進５Ｇ網絡在工業企業、園區的
深度覆蓋。支持基礎電信企業與工業企業聯合開展５Ｇ虛擬專網、混合專網建設，探索開展５Ｇ
獨立專網建設試點，滿足生產現場不同應用場景需求及「５Ｇ＋工業互聯網」融合應用安全保障
需求。
　　開展產線級、車間級、工廠級５Ｇ工廠建設，推進５Ｇ在生產輔助環節的規模化部署和核心
環節的深層次拓展。引導工業企業合理規劃５Ｇ工廠建設路徑，新建工廠一體設計、一體建設，
現有工廠立足實際、逐步升級。打造試點標桿工廠，帶動重點產業５Ｇ工廠規模化建設。
　　立足地方主導和特色產業，錨定「５Ｇ＋工業互聯網」發展好、見效快、後勁足的優勢行業
，開展重點培育、重點支持、重點攻關工作。引導工業企業加快提升５Ｇ、雲計算、邊緣計算、
大數據、人工智能等新一代信息通信技術的集成應用水平，充分釋放「５Ｇ＋工業互聯網」行業
賦能效應。（ｓｌ）

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