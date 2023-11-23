《經濟通通訊社２３日專訊》易車研究院發布汽車自駕遊洞察報告２０２３版指，在疫情防

控徹底放開的２０２３年，自駕遊瞬間超越上下班，成為中國車市「第一購車訴求」，把中國主

流車市的新場景正式推向自駕遊主導的新時代。理想（０２０１５）、騰勢、坦克等部分品牌率

先受益，越來越多車企也意識到自駕遊的重要性，少部分開始針對性布局。在２０２４－

２０２７年，基本預判中國車市的自駕遊訴求仍會持續釋放，訴求佔比有望逼近６０％。

報告認為，自駕遊成為第一購車訴求的現象，不僅承襲了２０２０－２０２２年自駕遊訴求

觸底反彈的走勢，而且明確了未來幾年中國車市的演變趨勢。報告指出，中國式自駕遊以家庭成

員、短距離、短時間、觀光休閒為主，家庭自駕遊是車企角逐第三階段中國主流車市的核心突破

口。此外，中國式自駕遊更關注空間、安全、能耗，更偏好多功能，更傾向越野硬朗與大氣高端

，車企角逐自駕遊車市的落腳點在產品，能否脫穎而出，關鍵看能否提供有競爭力的ＭＰＶ、

ＳＵＶ等多功能產品，和越野硬朗、大氣高端等類型產品，以及相關產品能否全面突出空間、安

全、舒適與能耗等優勢。

報告並提到，進入自駕遊主導的時代，轎車份額大概率會不斷萎縮，由主流品類成為非主流

品類。（ｓｌ）

