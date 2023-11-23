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AH股新聞

23/11/2023 17:09

《大灣區》廣州擬出台全國首個城中村改造條例，降低同意改造比率

　　《經濟通通訊社２３日專訊》《廣州市城中村改造條例（草案修改稿．徵求意見稿）》昨起
正式公開徵求意見，擬於１２月下旬進行第三次審議並交付表決。
　　這是廣州市首次針對城中村改造進行的立法工作，也是全國首個即將出台的專門針對城中村
改造的地方性法規條例。《意見稿》提出，經改造項目所在村農村集體經濟組織三分之二以上成
員和三分之二以上村民同意的，方可啟動改造；又提出用行政裁決等方式解決城中村改造拆遷補
償爭議，對個別未達成徵地補償安置協議的，由區人民政府在徵收土地公告期滿後依法作出徵收
補償安置決定。
　　此前，廣州進行城中村改造意願表決需要村民大會８０％同意，方能啟動改造。
　
＊專家：加快推進城中村改造，釋放一定住房需求＊
　
　　廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，對廣州來說，居住空間的一半左右
是城中村，而且低品質、低效率，集中在中心城區及附近，將城市空間分割的支離破碎。新時期
，打造新動力，拓展發展空間，推進共同富裕，新型城鎮化，就要全面推進城中村改造。既然要
全面改造，就需要有立法的支撐。
　　中指研究院華南分院研究主管陳雪強表示，廣州城中村改造多年，但是由於過去改造速度整
體偏慢，當前出台《意見稿》，一方面是為了加快推進城中村改造，促進產業轉型升級，加快城
市經濟發展；同時也將釋放一定住房需求，有利於加快房地產庫存的去化。（ｓｌ）

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