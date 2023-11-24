《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院批復同意《支持北京深化國家服務

業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，鼓勵金融機構支持在北京證券交易所、全國中小企業股

份轉讓系統（新三板）上市的中小企業發展，探索完善普惠金融政策業務考核體系，進一步優化

中小企業融資環境。

支持商業銀行等金融機構結合創新型中小企業特點優化金融產品和服務，圍繞企業科技研發

、技術引進、投資併購等關鍵環節開發信貸、擔保、供應鏈金融等專項業務，適度放寬對北交所

上市企業貸款融資的擔保要求。



＊允許真實合規、與外國投資者投資相關資金自由匯入匯出＊



研究並適時推出交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）。鼓勵證券公司、專業服務機構依托北交

所、新三板開展業務，參與服務中小企業全生命周期發展。在風險可控的前提下，支持境外保險

公司直接發起設立保險資產管理公司在京落地。

規範發展金融科技，探索優化金融機構在京設立金融科技公司流程，加快金融科技企業落地

效率。支持在京探索數字人民幣在稅費徵繳等公共事業領域的應用。鼓勵創業投資、股權投資機

構發起設立供應鏈金融領域投資基金。優化創業投資機構的設立和資金退出機制。

依法依規支持北京區域性股權市場發揮認股權綜合服務功能，面向私募基金等探索開發認股

權相關產品等。支持符合條件的消費金融、金融租賃公司發行金融債券。允許真實合規、與外國

投資者投資相關的所有資金依法依規自由匯入、匯出且無遲延。推動北京大數據平台與金融城域

網、金融綜合服務網數據共享和業務聯動，擴大政府部門與金融機構數據共享、系統互聯互通覆

蓋面。



＊支持保險資產管理公司向境外發行人民幣計價的資管產品＊



金融服務領域，《工作方案》指出對境外金融機構、境外金融機構的投資者、跨境金融服務

提供者提交的要件完整且符合法定形式的金融業務相關申請，金融管理部門按照內外一致原則，

在收到申請後１２０天內作出決定並及時通知申請人，如不能如期作出決定，應立即通知申請人

並爭取在合理期限內作出決定。

此外，探索支持保險資產管理公司在賬戶獨立、風險隔離的前提下，向境外發行合理規模的

人民幣計價的資產管理產品。支持創業投資、股權投資機構與各類金融機構開展市場化合作，依

法依規為被投資企業提供融資服務。在風險可控的前提下，探索建立不動產、股權等作為信托財

產的信托財產登記機制。

