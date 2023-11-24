《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院發布關於《支持北京深化國家服務

業擴大開放綜合示範區建設工作方案》的批覆，《工作方案》結合電信、健康醫療、金融、文化

教育、專業服務等行業領域發展需要，從推進服務業重點領域深化改革擴大開放、探索新興業態

規則規範、優化貿易投資制度安排、完善公共服務政策環境、強化權益保護機制、健全風險防控

體系等６個方面，提出１７０餘項試點任務。方案提出在北京取消訊息服務業務等增值電訊業務

外資股比限制。

在推進服務業重點領域深化改革擴大開放方面，《方案》提出，電訊服務領域，研究建設國

家新型互聯網交換中心。在北京取消訊息服務業務（僅限應用商店，不含網路出版服務）、互聯

網接入服務業務（僅限為用戶提供互聯網接入服務）等增值電訊業務外資股比限制，研究適時進

一步擴大增值電訊業務開放。



＊支持符合條件的外籍及港澳台醫生在京開設診所＊



在健康醫療服務領域，《方案》提出，探索對幹細胞與基因領域醫藥研發企業外籍及港澳台

從業人員的股權激勵方式。搭建中醫藥國際綜合服務平台，建設中醫藥線上交易平台等。支持符

合條件的外籍及港澳台醫生在京開設診所。促進在京港澳企業人類遺傳資源管理服務便利化。

在文化教育服務領域，《方案》表示，支持視聽節目服務機構引進優秀境外影視作品，優化

和規範對重點網路視聽平台的管理與服務。將外商投資設立演出場所、娛樂場所、互聯網上網服

務場所的審批權下放至區級。

在專業服務領域。允許境外符合條件的個人從事證券投資咨詢、期貨交易咨詢業務。動態完

善境外職業資格證書認可清單，健全配套支持政策。依法依規探索推進京港澳專業服務機構共建

合作，建立港澳專業人士來京對接服務機制。引進高品質國際會展，積極申辦國際組織年會和會

展活動，打造一批有國際影響力的會展品牌，建設國際會展之都。

