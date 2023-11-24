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AH股新聞

24/11/2023 11:37

《駐京專電》李強下周二出席北京首屆鏈博會開幕式並發表主旨演講

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國貿促會副會長張少剛宣布：國務院總
理李強將於１１月２８日（下周二）出席在北京舉行的首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨
全球供應鏈創新發展論壇及相關活動，並發表主旨演講。
　　作為全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，首屆鏈博會以「鏈接世界　共創未來」為主題
，以「共建、共促、共享」為原則，旨在打造推進高水平對外開放的新窗口、服務構建新發展格
局的新平台、推動建設開放型世界經濟的新載體、踐行人類命運共同體理念的新實踐。
　　本屆鏈博會展覽總面積１０萬平方米，設置智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科
技鏈、健康生活鏈等五大鏈條和供應鏈服務展區，縱向展示各鏈條各環節先進技術和產品及未來
發展趨勢，橫向展示金融、物流和平台企業等服務，助力上中下游產業合作。５１５家中外企業
和機構參展，覆蓋５５個國家和地區，世界５００強和全球供應鏈體系的龍頭企業齊聚亮相；
１０００多名中外政府部門、工商界、有關國際組織代表和專家學者等將參會。鏈博會還將舉辦
以「暢通全球供應鏈，促進世界經濟復蘇」為主題的全球供應鏈創新發展峰會，以及６場專題論
壇，覆蓋智能汽車、綠色農業、清潔能源、生命健康、數字科技、供應鏈管理等多個領域。

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