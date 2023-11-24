《環富通基金頻道２４日專訊》惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣（Ｋｅｌｌｙ）分

享了她對不同資產類別的最新看法。她指，中國政府出乎意料發行１萬億元人民幣債券，發出明

確的政策支持訊號。然而，儘管預計經濟將觸底，但投資者對明年經濟增長的信心仍然疲弱。與

此同時，隨著美國國庫債券收益率及美元靠穩，亞洲（日本除外）股市的市場情緒應會改善。



＊Ａ股市場需時恢復信心，港股上行空間有限＊



１０月，１０年期美國國債收益率自２００７年以來首次升至５％以上，部分原因是市場憂

慮美國對以色列的資助將增加美國的預算赤字，從而增加國債發行量。此外，高於預期的通脹數

據及工資增長亦加劇了對利率長期高企的憂慮。然而，聯儲局在１１月的聯邦公開市場委員會會

議第二次維持利率不變，美國國債收益率因此靠穩，市場對此表示歡迎。預計除非中東發生意外

情況，否則美國國債收益率在今年餘下時間將保持在目前水平。

中國政府出乎意料發行１萬億元人民幣債券，發出明確的政策支持訊號。然而，儘管預計經

濟將觸底，但投資者對明年經濟增長的信心仍然疲弱。預期市場在短期內將維持窄幅上落，消費

者及市場需要時間來恢復信心。香港經濟仍然疲弱，因為在政府發放最後一批消費券後，香港消

費有所放緩。由於流動性緊張以及人民幣因美元走強而受壓，預計香港股市的上行空間有限。

中國主權基金旗下單位中央匯金買入ＥＴＦ及銀行股，向市場發出正面訊號。然而，由於經

濟復甦並不平均，加上外資參與度較低，市場情緒仍然低迷。房地產銷售持續收縮，消費物價指

數持平，反映需求仍然低迷。此外，１０月非製造業採購經理指數低於預期，加上部分服務業公

司的盈利令人失望，打擊市場信心。市場正在築底，並且需要時間來恢復信心。



＊新興市場資金持續流出，日股短期波動或加劇＊



由於美國國債收益率及美元靠穩，亞洲（日本除外）股市的市場情緒應會改善。美國科技行

業在第三季的表現大多超出預期，帶動台灣及韓國科技行業的市場情緒。台灣科技公司公布的業

績亦超出預期，幫助市場重拾動力。東南亞亦受惠於美元靠穩，這些市場的經濟數據維持穩健。

油價上升利好新興市場情緒，美國國債收益率及美元靠穩亦帶來支持。然而，由於美國經濟

衰退風險尚未消散，加上聯儲局長期維持較高利率，投資者對新興市場的態度仍然謹慎，資金持

續流出。

日本銀行進一步擴大收益率曲線控制政策的區間，允許日本１０年期國債收益率升穿１％。

然而，該行承諾進行計劃外的買債行動，以維持超寬鬆貨幣政策。該行表示需要維持寬鬆貨幣政

策，因為尚未有任何強力證據顯示其２％的通脹目標能夠長期維持。日本首相亦提議採取更多財

政刺激措施以幫助振興經濟，進一步增加日本國債收益率的壓力。日本銀行維持負利率政策及收

益率曲線控制措施的時間愈長，未來的經濟成本就愈高。儘管出口導向型企業的盈利將因日圓走

弱而受惠，但短期市場波動或會加劇。



＊亞洲投資級別債券吸引資金，高收益債券更趨活躍＊



由於平均收益率達６％以上的吸引水平，亞洲投資級別債券繼續吸引資金流入。由於新債供

應仍然緊張，信貸息差持續收窄。美國國債收益率靠穩將利好存續期持倉。然而，亞洲投資級別

債券的估值愈來愈高。

亞洲高收益債券的活動更趨活躍，尤其是在東南亞市場。由於不明朗因素在中國發展商碧桂

園違約後消除，市場情緒逐漸改善。由於經濟復甦符合預期，澳門及中國與旅遊相關的工業債券

繼續錄得較佳表現。

油價上升利好新興市場情緒。美國國債收益率及美元靠穩亦帶來支持。由於收益率吸引及基

本因素穩健，新興市場金融債券的動力增強。



＊金價急升或引發更大調整，風險資產相關性顯著上升＊



儘管中東持續衝突導致美國國債收益率上升，但由於黃金是對沖地緣政治風險的極佳工具，

其在近期成為強大的避險資產。然而，隨著波幅加劇，近期價格急升亦可能引發更大的調整。

與傳統單一資產或平衡資產組合比較，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、債券及商

品等風險資產之間的相關性近期顯著上升。在充滿不確定性及低收益率的環境下，收益成為投資

者必不或缺的回報來源。（ｗａ）

