《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向第二屆全球數字貿易博覽會致賀信

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２３日向第二屆全球數字貿易博覽會致賀信。習近平指出，近年來，中國積極對

接高標準國際經貿規則，建立健全數字貿易治理體系，促進數字貿易改革創新發展，不斷以中國

新發展為世界提供新機遇。



北京服務業擴大開放綜示區建設方案獲批

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院日前批復《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，提升服務領域

貿易投資合作質量和水平，開展對接國際高標準經貿規則先行先試。



深交所發布鄉村振興債指數和科技創新債指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

深交所全資子公司深證信息２３日發布深證鄉村振興債指數、深證科技創新公司債指數。分析認

為，此舉有助於進一步完善深市債券指數體系，為市場提供多樣化業績基準與投資標的，推動債

券市場長遠穩健發展。





《上海證券報》



適度放寬對北交所上市企業貸款融資的擔保要求

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院近日批復同意《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，其中提出

北京要深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設，積極推進北交所對外開放工作、風險可控前提

下支持境外保險公司直接發起設立保險資產管理公司在京落地、研究並適時推出交易型開放式指

數基金等。



落實「一視同仁」要求提振民營房企融資信心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央金融工作會議提出，「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」。該要求抓住了

當前房地產企業融資過程中的「牛鼻子」，為解決當前房地產融資中的結構性問題提出了基本思

路。



華安基金：積極把握資本市場配置機遇

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

華安基金總經理張霄嶺在接受採訪時表示，中國經濟長期向好的趨勢不會改變，堅信資本市場高

質量發展將大步向前。隨著宏觀政策接續發力、經濟不斷回升向好，資本市場長期高質量發展動

能澎湃，投資前景可期。





《證券時報》



鼓勵金融機構支持北交所中小上市企業發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日前，國務院批復《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，提升服務領

域貿易投資合作質量和水平，開展對接國際高標準經貿規則先行先試。



湖北宜昌破解「化工圍江」之困

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作為湖北省域副中心城市，宜昌第一個產值過千億元（人民幣．下同）的產業是化工。這個支柱

產業曾貢獻了全市近三分之一的工業產值，解決了大量的就業問題。然而，和部分沿江城市曾經

面臨的困境一樣，化工產業粗放型的生產方式，也一度讓宜昌陷入「化工圍江」的環保困局。



鋰價合理回歸有助新能源產業長遠發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上海有色２３日報出的碳酸鋰市場均價跌破１４萬元╱噸，短短一年時間，碳酸鋰價格從近６０

萬元╱噸一路下挫，跌幅已超過７０％。雖然短期難免有市場情緒推波助瀾，但決定碳酸鋰價格

的主要因素仍然是供需關係。（ｌｃ）

