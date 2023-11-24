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AH股新聞

24/11/2023 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：鼓勵金融機構支持北交所企業發展

　　《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平向第二屆全球數字貿易博覽會致賀信
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國家主席習近平２３日向第二屆全球數字貿易博覽會致賀信。習近平指出，近年來，中國積極對
接高標準國際經貿規則，建立健全數字貿易治理體系，促進數字貿易改革創新發展，不斷以中國
新發展為世界提供新機遇。
　
北京服務業擴大開放綜示區建設方案獲批
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院日前批復《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，提升服務領域
貿易投資合作質量和水平，開展對接國際高標準經貿規則先行先試。
　
深交所發布鄉村振興債指數和科技創新債指數
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深交所全資子公司深證信息２３日發布深證鄉村振興債指數、深證科技創新公司債指數。分析認
為，此舉有助於進一步完善深市債券指數體系，為市場提供多樣化業績基準與投資標的，推動債
券市場長遠穩健發展。
　
　
《上海證券報》
　
適度放寬對北交所上市企業貸款融資的擔保要求
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院近日批復同意《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，其中提出
北京要深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設，積極推進北交所對外開放工作、風險可控前提
下支持境外保險公司直接發起設立保險資產管理公司在京落地、研究並適時推出交易型開放式指
數基金等。
　
落實「一視同仁」要求提振民營房企融資信心
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中央金融工作會議提出，「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」。該要求抓住了
當前房地產企業融資過程中的「牛鼻子」，為解決當前房地產融資中的結構性問題提出了基本思
路。
　
華安基金：積極把握資本市場配置機遇
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華安基金總經理張霄嶺在接受採訪時表示，中國經濟長期向好的趨勢不會改變，堅信資本市場高
質量發展將大步向前。隨著宏觀政策接續發力、經濟不斷回升向好，資本市場長期高質量發展動
能澎湃，投資前景可期。
　
　
《證券時報》
　
鼓勵金融機構支持北交所中小上市企業發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，國務院批復《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，提升服務領
域貿易投資合作質量和水平，開展對接國際高標準經貿規則先行先試。
　
湖北宜昌破解「化工圍江」之困
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
作為湖北省域副中心城市，宜昌第一個產值過千億元（人民幣．下同）的產業是化工。這個支柱
產業曾貢獻了全市近三分之一的工業產值，解決了大量的就業問題。然而，和部分沿江城市曾經
面臨的困境一樣，化工產業粗放型的生產方式，也一度讓宜昌陷入「化工圍江」的環保困局。
　
鋰價合理回歸有助新能源產業長遠發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海有色２３日報出的碳酸鋰市場均價跌破１４萬元╱噸，短短一年時間，碳酸鋰價格從近６０
萬元╱噸一路下挫，跌幅已超過７０％。雖然短期難免有市場情緒推波助瀾，但決定碳酸鋰價格
的主要因素仍然是供需關係。（ｌｃ）

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