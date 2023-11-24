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AH股新聞

24/11/2023 17:00

《鍾之日記》盲撐內房冒險，一眾內銀腳軟

　　《鍾之日記》１１月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　香港政府早前公布今年第三季ＧＤＰ按年增長４﹒１％，低於市場預期，並下修全年經濟增
長預測，多家金融機構亦隨後相繼下調預測。恒生銀行經濟研究部最新將香港今年經濟增長預測
，由４％降至３﹒３％，略高於港府指引的３﹒２％。報告指，香港進出口表現未如預期，私人
消費仍然是經濟增長的主要動力來源，金融環境偏緊導致銀行貸款下降，但預計明年隨著主要央
行放寬貨幣政策，金融環境或有所改善。
　　此外，中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１５１﹒７０點，按周跌１﹒４６％，跌幅為１４周
以來最大。ＣＣＬ創３４７周（逾６年半）新低，重返２０１７年３月底時水平。
　　市場吹冷風，香江魚缸今日尾盤跌幅擴大，恒指低開１３９點，反覆向下，收跌３５１點，
收報１７５５９點，失守５０天綫。成交８８１億元。
　　周大福（０１９２９）　續後大挫近１１％，比亞迪（０１２１１）宣布第６００萬輛新能
源汽車今日在鄭州工廠下線，從「第５００萬輛」到「第６００萬輛」僅用時３個多月，惟無助
股價，收跌逾５％。電訊盈科（００００８）考慮以約１０億美元（約７８億港元）價格，出售
其光纖業務的重要少數權益，中國投資者和中東主權財富基金有興趣，收升近２％。
　
＊滬綜指全周累跌０﹒４％＊
　
　　滬深股市今日沒能持續昨日（２３日）升勢，在半導體、汽車等板塊下跌拖累下，愈跌愈深
，近收盤跌幅略回順，滬綜指小幅低開低走，收市跌０﹒６８％，報３０６１點，全周累跌
０﹒４％。深成指今日收跌０﹒９４％，創業板指跌１﹒２％。兩市全日成交８１３３億元人民
幣，按日再跌１﹒３％，外資今日通過陸股通淨流出近６２億元人民幣，昨流入一天後即轉流出

　
＊摩通：內銀向房企提供無抵押貸款是冒險＊
　
　　據報內地監管考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款，摩根大通發表報告，以
「冒險之舉」形容此安排，認為如果這類措施得以嚴格執行，特別是向困境民營房企提供更多此
類貸款，這對銀行來說將是負面，恐將帶來中期信用風險。滙證亦發表研究報告指，內房「白名
單」一旦實施，可能會導致內地銀行向開發商提供更多貸款，從而減輕開發商的短期流動性風險
，但會給銀行帶來額外的長期資產質素風險。
　　評級機構惠譽則認為，中國房地產市場會步入一個緩慢下行的新常態，預期明年房地產市場
銷售額將繼續下降，但跌幅最多５％。惠譽又預期，政府將持續高頻次出台支持政策，堅定以「
穩」為目標。融資方面，將持續支持正常經營房企合理的銀行貸款、發債、股權融資，但金融機
構的參與意願有待觀察。
　　內銀被警示，股價心慌慌，招商銀行（０３９６８）跌２﹒５％、郵儲銀行（０１６５８）
跌１﹒９％、建設銀行（００９３９）跌１﹒７％、工商銀行（０１３９８）跌１﹒６％、交行
（０３３２８）跌１﹒２７％、中行（０３９８８）跌１％。
　
＊阿里消息多籮籮，股價照跌＊
　
　　阿里（０９９８８）今日消息多籮籮，先是阿里雲宣布新的組織架構，首次成立專門的公共
雲業務事業部，由劉偉光負責，向阿里雲ＣＥＯ吳泳銘匯報。同時，阿里雲成立基礎設施事業部
，由蔣江偉負責，向阿里雲ＣＴＯ周靖人匯報。
　　阿里巴巴集團層面還成立了基礎設施委員會，由吳泳銘直接統籌負責，協調全集團底層技術
基礎設施的規劃與建設，目標提高運行效率和創造規模效應。
　　隨後有媒體發現，阿里創辦人馬雲進軍未來市場規模有望達萬億的預製菜賽道。他持股
９９﹒９％的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司旗下新增了一家子公司。這家名為杭州馬家
廚房食品有限公司於周三（２２日）成立，註冊資本１０００萬元人民幣，主營預製菜、農產品
加工和批發等。
　　另外，阿里系旅遊服務平台飛豬捉緊泰國旅遊熱機遇，與泰國國家旅遊局簽署深化戰略合作
意向書，料未來在泰國新興目的地發掘、共建中國遊客線上服務中心等領域開展廣泛合作。
　　挨近收市，阿里旗下淘寶天貓又官宣今年取消「雙１２」活動，１２月改為舉辦「淘寶年終
好價節」及「天貓年終好價節」。消息一出，引市場猜測，淘寶做此決定是否與今年雙１１銷情
遇冷有關？畢竟今年雙１１成績單，淘寶天貓只用「用戶規模」和「直播數據」含糊帶過，已是
第２年未公布具體交易數據。今日阿里收報７６﹒２港元，跌近１﹒４％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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