《鍾之日記》１１月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香港政府早前公布今年第三季ＧＤＰ按年增長４﹒１％，低於市場預期，並下修全年經濟增

長預測，多家金融機構亦隨後相繼下調預測。恒生銀行經濟研究部最新將香港今年經濟增長預測

，由４％降至３﹒３％，略高於港府指引的３﹒２％。報告指，香港進出口表現未如預期，私人

消費仍然是經濟增長的主要動力來源，金融環境偏緊導致銀行貸款下降，但預計明年隨著主要央

行放寬貨幣政策，金融環境或有所改善。

此外，中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１５１﹒７０點，按周跌１﹒４６％，跌幅為１４周

以來最大。ＣＣＬ創３４７周（逾６年半）新低，重返２０１７年３月底時水平。

市場吹冷風，香江魚缸今日尾盤跌幅擴大，恒指低開１３９點，反覆向下，收跌３５１點，

收報１７５５９點，失守５０天綫。成交８８１億元。

周大福（０１９２９） 續後大挫近１１％，比亞迪（０１２１１）宣布第６００萬輛新能

源汽車今日在鄭州工廠下線，從「第５００萬輛」到「第６００萬輛」僅用時３個多月，惟無助

股價，收跌逾５％。電訊盈科（００００８）考慮以約１０億美元（約７８億港元）價格，出售

其光纖業務的重要少數權益，中國投資者和中東主權財富基金有興趣，收升近２％。



＊滬綜指全周累跌０﹒４％＊



滬深股市今日沒能持續昨日（２３日）升勢，在半導體、汽車等板塊下跌拖累下，愈跌愈深

，近收盤跌幅略回順，滬綜指小幅低開低走，收市跌０﹒６８％，報３０６１點，全周累跌

０﹒４％。深成指今日收跌０﹒９４％，創業板指跌１﹒２％。兩市全日成交８１３３億元人民

幣，按日再跌１﹒３％，外資今日通過陸股通淨流出近６２億元人民幣，昨流入一天後即轉流出

。



＊摩通：內銀向房企提供無抵押貸款是冒險＊



據報內地監管考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款，摩根大通發表報告，以

「冒險之舉」形容此安排，認為如果這類措施得以嚴格執行，特別是向困境民營房企提供更多此

類貸款，這對銀行來說將是負面，恐將帶來中期信用風險。滙證亦發表研究報告指，內房「白名

單」一旦實施，可能會導致內地銀行向開發商提供更多貸款，從而減輕開發商的短期流動性風險

，但會給銀行帶來額外的長期資產質素風險。

評級機構惠譽則認為，中國房地產市場會步入一個緩慢下行的新常態，預期明年房地產市場

銷售額將繼續下降，但跌幅最多５％。惠譽又預期，政府將持續高頻次出台支持政策，堅定以「

穩」為目標。融資方面，將持續支持正常經營房企合理的銀行貸款、發債、股權融資，但金融機

構的參與意願有待觀察。

內銀被警示，股價心慌慌，招商銀行（０３９６８）跌２﹒５％、郵儲銀行（０１６５８）

跌１﹒９％、建設銀行（００９３９）跌１﹒７％、工商銀行（０１３９８）跌１﹒６％、交行

（０３３２８）跌１﹒２７％、中行（０３９８８）跌１％。



＊阿里消息多籮籮，股價照跌＊



阿里（０９９８８）今日消息多籮籮，先是阿里雲宣布新的組織架構，首次成立專門的公共

雲業務事業部，由劉偉光負責，向阿里雲ＣＥＯ吳泳銘匯報。同時，阿里雲成立基礎設施事業部

，由蔣江偉負責，向阿里雲ＣＴＯ周靖人匯報。

阿里巴巴集團層面還成立了基礎設施委員會，由吳泳銘直接統籌負責，協調全集團底層技術

基礎設施的規劃與建設，目標提高運行效率和創造規模效應。

隨後有媒體發現，阿里創辦人馬雲進軍未來市場規模有望達萬億的預製菜賽道。他持股

９９﹒９％的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司旗下新增了一家子公司。這家名為杭州馬家

廚房食品有限公司於周三（２２日）成立，註冊資本１０００萬元人民幣，主營預製菜、農產品

加工和批發等。

另外，阿里系旅遊服務平台飛豬捉緊泰國旅遊熱機遇，與泰國國家旅遊局簽署深化戰略合作

意向書，料未來在泰國新興目的地發掘、共建中國遊客線上服務中心等領域開展廣泛合作。

挨近收市，阿里旗下淘寶天貓又官宣今年取消「雙１２」活動，１２月改為舉辦「淘寶年終

好價節」及「天貓年終好價節」。消息一出，引市場猜測，淘寶做此決定是否與今年雙１１銷情

遇冷有關？畢竟今年雙１１成績單，淘寶天貓只用「用戶規模」和「直播數據」含糊帶過，已是

第２年未公布具體交易數據。今日阿里收報７６﹒２港元，跌近１﹒４％。



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