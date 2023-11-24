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AH股新聞

24/11/2023 08:59

【內房困局】惠譽料內房邁緩慢下行新常態，明年銷售額最多跌５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構惠譽認為，中國房地產市場不會再像前兩輪周期般有
明顯反彈，而是會步入一個緩慢下行的新常態，預期明年房地產市場銷售額將繼續下降，但跌幅
最多５％。
　　惠譽評級亞太區企業評級董事石露露指出，本輪的下行周期與２００８年和２０１４年開始
的調整周期有本質上的區別。城鎮人均住宅面積增長到２０２２年的４０平方米左右，現階段需
求較１０年前發生明顯變化，居民槓桿率也上升到現在的６２％左右。
　　她稱，疊加目前的經濟大環境，居民進一步提高槓桿的意願有限。政策的基調也完全不同，
現時重點在於「穩」。房地產行業的分化表現或將持續，這體現在城市的分化表現和地產開發商
的分化表現。
　
＊政府將高頻出台支持政策，目標在「穩」＊
　
　　惠譽預期，政府將持續高頻次出台支持政策，堅定以「穩」為目標。融資方面，將持續支持
正常經營房企合理的銀行貸款、發債、股權融資，但金融機構的參與意願有待觀察。
　　惠譽又認為，銷售表現仍是房企信用情況最重要的驅動，整體來看，民營房企的銷售表現更
容易受到市場情緒的影響。目前惠譽在評的民企只有一家是負面展望，其他都是穩定展望，意味
該機構認為在未來的１２個月，這些公司的信用風險可控。
　　惠譽評級亞太區金融機構評級董事徐雯超表示，認房不認貸、放開限購等一系列房地產增量
政策，在短期內緩解了按揭提前還款壓力，且一定程度上促進了一二線城市的交易修復；但中長
期看，居民購房信心、整體經濟修復預期仍制約房地產市場的復甦。受供需關係變化影響，惠譽
預計２０２４年地產以及相關產業鏈貸款增速仍然偏弱。（ｒｙ）

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