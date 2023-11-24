《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部發言人毛寧今日宣布，為便利中外人員往來服務高

質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、

荷蘭、西班牙、馬來西亞６個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策。

２０２３年１２月１日至２０２４年１１月３０日期間，上述國家持普通護照人員來華經商

、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過１５天，可免辦簽證入境。（ｒｙ）

