《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部發言人毛寧今日宣布，為便利中外人員往來服務高
質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、
荷蘭、西班牙、馬來西亞６個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策。
２０２３年１２月１日至２０２４年１１月３０日期間，上述國家持普通護照人員來華經商
、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過１５天，可免辦簽證入境。（ｒｙ）
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24/11/2023 15:43
《中國要聞》外交部：中方對法、德、意、荷等六國試行單方面免簽
《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部發言人毛寧今日宣布，為便利中外人員往來服務高
質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、
荷蘭、西班牙、馬來西亞６個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策。
２０２３年１２月１日至２０２４年１１月３０日期間，上述國家持普通護照人員來華經商
、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過１５天，可免辦簽證入境。（ｒｙ）
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