《經濟通通訊社２４日專訊》中國兵器裝備集團有限公司２３日晚發布緊急聲明稱，有不法
分子假冒公司員工，以「中國兵器裝備集團有限公司工程項目部主任陳強」名義參加活動，冒充
公司名義簽署合同，編造公司領導出席活動信息。
聲明強調，公司沒有「工程項目部」，也沒有名為「陳強」的員工，相關信息均系偽造，其
一切行為均與公司無關。公司已將相關情況向公安機關反饋，公安機關正在依法處理中。
（ｃｔ）
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24/11/2023 08:45
《中國要聞》遭冒充工程項目部簽合同，中國兵器裝備集團急緊聲明
《經濟通通訊社２４日專訊》中國兵器裝備集團有限公司２３日晚發布緊急聲明稱，有不法
分子假冒公司員工，以「中國兵器裝備集團有限公司工程項目部主任陳強」名義參加活動，冒充
公司名義簽署合同，編造公司領導出席活動信息。
聲明強調，公司沒有「工程項目部」，也沒有名為「陳強」的員工，相關信息均系偽造，其
一切行為均與公司無關。公司已將相關情況向公安機關反饋，公安機關正在依法處理中。
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