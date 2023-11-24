《經濟通通訊社２４日專訊》中國兵器裝備集團有限公司２３日晚發布緊急聲明稱，有不法

分子假冒公司員工，以「中國兵器裝備集團有限公司工程項目部主任陳強」名義參加活動，冒充

公司名義簽署合同，編造公司領導出席活動信息。

聲明強調，公司沒有「工程項目部」，也沒有名為「陳強」的員工，相關信息均系偽造，其

一切行為均與公司無關。公司已將相關情況向公安機關反饋，公安機關正在依法處理中。

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