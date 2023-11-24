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AH股新聞

24/11/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０５％，惠譽料內房明年銷售額跌５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市今早欠方向，上證綜合指數（滬綜指）低開
０﹒０５％，報３０６０﹒３３點，深成指平開，據報監管考慮首次允許銀行向房企提供無抵押
的流動資金貸款，地產股造好，券商、汽車股走低。
　　深圳周四（２３日）起將第二套住房最低首付比例降至４０％，成為廣州之後，第二個降首
付的一線城市。政策實施首日，有當地房地產經紀表示，客戶諮詢量倍增。易居研究院研究總監
嚴躍進認為，深圳放寬樓市措施力度很大，相信北京及上海很大機會跟隨調整。
　　不過，評級機構惠譽認為，中國房地產市場不會再像前兩輪周期般有明顯反彈，而是會步入
一個緩慢下行的新常態，預期明年房地產市場銷售額將繼續下降，但跌幅最多５％。惠譽預期，
政府將持續高頻次出台支持政策，堅定以「穩」為目標。融資方面，將持續支持正常經營房企合
理的銀行貸款、發債、股權融資，但金融機構的參與意願有待觀察。
　　國務院批復《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》。其中包括，在
北京取消信息服務業務、互聯網接入服務業務等增值電信業務外資股比限制；探索支持保險資產
管理公司在帳戶獨立、風險隔離的前提下，向境外發行合理規模的人民幣計價的資產管理產品。
　　人民銀行今日進行６６４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放３１２０億元
。人行本周共進行２１６７０億元７天期逆回購，實現淨投放共４０６０億元。（ｃｔ）

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