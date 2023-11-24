《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市今早欠方向，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒０５％，報３０６０﹒３３點，深成指平開，其後震蕩下挫，深成指、創業板指盤中均跌超

１％。據報監管考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款，地產股、醫藥股逆勢活躍

，汽車、軟件走低。

滬綜指午收跌０﹒４８％，報３０４７﹒２３點，深成指半日跌０﹒８７％，創業板指跌

１﹒０８％。

兩市半日成交５１５３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減１﹒３％，陸股通淨流

出７２﹒５億元。



＊惠譽預測樓市支持政策頻出，地產股續彈＊



深圳周四（２３日）起將第二套住房最低首付比例降至４０％，成為廣州之後，第二個降首

付的一線城市。政策實施首日，有當地房地產經紀表示，客戶諮詢量倍增。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，深圳放寬樓市措施力度很大，相信北京及上海很大機會跟

隨調整。

不過，評級機構惠譽認為，中國房地產市場會步入一個緩慢下行的新常態，預期明年房地產

市場銷售額將繼續下降，但跌幅最多５％。惠譽又預期，政府將持續高頻次出台支持政策，堅定

以「穩」為目標。融資方面，將持續支持正常經營房企合理的銀行貸款、發債、股權融資，但金

融機構的參與意願有待觀察。

地產板塊連日來強彈，今日續活躍，但封板個股有所減少，大龍地產（滬：６００１５９）

半日升９﹒６％，金科股份（深：０００６５６）升６﹒５％，臥龍地產（滬：６００１７３）

及新城控股（滬：６０１１５５）均升逾３％。



＊多地爆發流感，醫藥多股漲停＊



近日全國多地呼吸道疾病高發，北京市疾控中心數據顯示，流感發病人數快速上升，門診中

流感病毒核酸陽性率超過四成，其他多種病原體共同流行，情況更引來世界衛生組織關注。

世衛與中國衛生部門舉行電話會議，最新聲明表示，中國回報未在其中發現異常的或新型病

原體，呼吸系統病例增加沒有導致患者數量超過醫院負荷。

醫藥股集體走強，粵萬年青（深：３０１１１１）、四環生物（深：０００５１８）、魯抗

醫藥（滬：６００７８９）、聯環藥業（滬：６００５１３）、通化金馬（深：０００７６６）

等漲停。（ｒｙ）

