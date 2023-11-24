《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市今日沒能持續昨日（２３日）升勢，在半導體、汽車

等板塊下跌拖累下，愈跌愈深，近收盤跌幅略回順，滬綜指小幅低開低走，收市跌０﹒６８％，

報３０６１點，全周累跌０﹒４％。深成指今日收跌０﹒９４％，創業板指跌１﹒２％。兩市全

日成交８１３３億元（人民幣．下同），按日再跌１﹒３％，外資今日通過陸股通淨流出近６２

億元，昨流入一天後即轉流出。



＊半導體受壓挫，地產股現分化＊



據《路透》引述兩位消息人士報道，英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）已經告知中國客戶，為遵守

美國出口規定而設計的新款人工智能（ＡＩ）晶片將延後到明年第一季度推出。延後推出的晶片

型號是Ｈ２０，是英偉達為晶片禁令而開發的中國專供版三款晶片中功能最強大的一款。

半導體芯片股在午後跌幅擴，寒武紀（滬：６８８２５６）挫６％、明微電子

（滬：６８８６９９）跌４％。

據報內地監管考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款，摩根大通發表報告，以

「冒險之舉」形容此安排，認為如果這類措施得以嚴格執行，特別是向困境民營房企提供更多此

類貸款，這對銀行來說將是負面，恐將帶來中期信用風險。評級機構惠譽則認為，中國房地產市

場會步入一個緩慢下行的新常態，預期明年房地產市場銷售額將繼續下降，但跌幅最多５％。

地產板塊分化，大龍地產（滬：６００１５９）半日仍近漲停，午後急挫，收跌３﹒７％，

萬科（深：０００００２）跌０﹒４％，金科股份（深：０００６５６）升４﹒９％，新城控股

（滬：６０１１５５）升４％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３８﹒０１ －０﹒６６

上證綜合指數 ３０４０﹒９７ －０﹒６８ ３１１５﹒００

上證Ａ股指數 ３１８８﹒１８ －０﹒６８

深證成份指數 ９８３９﹒５２ －０﹒９４ ５０１８﹒００

深圳創業板指數 １９３７﹒９４ －１﹒１９

上證Ｂ股指數 ２３１﹒９５ －０﹒２３ ０﹒９６

深證Ｂ股指數 １０７１﹒２１ －１﹒１３ ０﹒８０

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