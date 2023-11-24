《經濟通通訊社２４日專訊》推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室今日發布《堅定不

移推進共建「一帶一路」高質量發展走深走實的願景與行動－－共建「一帶一路」未來十年發展

展望》，列出十年來共建「一帶一路」的成就與啟示，提出未來十年共建「一帶一路」總體構想

、未來十年發展的重點領域和方向、未來十年發展的路徑和舉措，以及展望。

在發展目標方面，這份報告提出，力爭未來十年左右時間，各方朝著平等合作、互利互惠的

目標相向而行，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段。具體包括五大目標，即互聯互

通網絡更加暢通高效，各領域務實合作邁上新台階，共建國家人民獲得感、幸福感進一步增強，

中國更高水平開放型經濟新體制基本形成，人類命運共同體理念日益深入人心。



＊深入推進規則標準對接，加強海陸空互聯互通＊



未來十年發展的重點領域和方向包括：在政策溝通上，聚焦多邊深入推進合作，構建多層次

政府間政策交流對接機制，深入推進規則標準對接；設施聯通上，大力推進陸上通道建設，深化

與共建國家海上互聯互通，推動共建「空中絲綢之路」高質量發展，促進信息基礎設施安全高效

互通；貿易暢通上，拓展全球貿易合作，加強雙向投資合作，提高貿易投資自由化便利化水平；

資金融通上，健全金融合作機制，拓展投融資新渠道；民心相通上，加強教育培訓合作，加強文

化、旅遊和體育合作，加強政黨和民間組織等合作，加強媒體與智庫合作；新領域合作上，推進

共建「一帶一路」綠色發展，加快培育數字領域合作新業態新模式，打造「一帶一路」科技創新

合作新高地，積極深化衛生健康領域國際合作。（ｓｌ）

