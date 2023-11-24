【ＦＯＣＵＳ】距離明年１月１３日尚有近５０天，台灣「總統」大選「卡位戰」已高潮迭

起，由藍（國民黨）白（民眾黨）勢力周四（２３日）主演的「箍煲－分手」全程直播，更被形

容為台灣民主化以來最戲劇性的愚蠢時刻之一。在精心盤算的互詰、指摘之後，上周才達成整合

共識的侯友宜、柯文哲，各自在登記參選倒數六小時死線前揭盅副手，一個勢要收歸每一張藍票

，另一個勢要拉攏每一個年輕人。



＊最好選擇，台灣會贏 ＶＳ 好兆頭＊



當台灣六成主流民意傾向下架民進黨，誰才是下屆頭號眾望所歸？一度讓「賴蕭配」躺贏希

望破滅的藍白合，卻胎死腹中在了最後一公里。

周五（２４日）上午１１時，柯文哲携民眾黨不分區立委、有「新光大公主」之稱的吳欣盈

（新光集團創始人吳火獅的孫女），前往中選會登記，「柯吳配」正式出離。４５歲的吳欣盈被

稱為台灣選舉史上第三年輕的「副總統」候選人，柯Ｐ選擇其擔任副手，被指是看重新光財力的

同時，更意在催谷年輕人票、女性票。

就在柯吳高喊「最好選擇（哲），台灣會贏（盈）」口號的同時，國民黨中常會亦揭盅侯友

宜的副手，有「政治金童」之稱的中廣董事長趙少康，侯友宜現場笑言，「侯趙配」意味著「好

（侯）兆（趙）頭」。以「戰鬥藍」著稱的趙少康，早在２０２１就宣布角逐２０２４年大選，

今次自曝「臨危受命」屈居副手，料是以「外省人」身份看重侯友宜的「本土藍」實力。



＊箍煲－分手各懷鬼胎，三人變五漢＊



藍白從攜手整合到各自努力，昨日的戲劇性「分手」現場更將政治秀玩到極緻，到底是誰棋

高一著？事緣就「民調」僵持不下的侯、柯二人，周三雙雙表示有意請郭台銘出面協調兩人會面

，但侯堅持周四會面地點在前總統馬英九基金會辦公室，柯堅持在第三地，最後由郭訂下君悅飯

店貴賓房，擬進行三人徹夜商談。

到了周四，柯、郭前往君悅等侯；而侯、朱則堅持在馬辦等柯，直到下午４時才姍姍來遲地

到達君悅，並以「貴賓房太小」為由，要求改在大會議廳由媒體全程直播會面。值得一提的是，

原本擬定的侯、柯、郭三人席，最終變成侯、柯、郭、朱、馬五人席，引發郭台銘直稱朱、馬是

「重量級不速之客」，柯文哲則諷刺侯「帶一堆保姆」。



＊２４年前分裂情境再現，同不體面＊



若再加上侯友宜在直播現場念出柯文哲的私人短訊，朱立倫今早賣慘形容昨日的遭遇是「備

受屈辱」，恐顯國民黨早已有心演一齣分手好戲，重點攻擊柯的「誠信」，激發藍營團結。試圖

拉「霸道總裁」向國民黨施壓的柯則失預算，而原本以東道主自居的郭，則因柯給侯的短訊（郭

台銘「需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的」）被曝光，主角光環盡失。

今次情境如同２４年前，時任國民黨秘書長章孝嚴（後改名蔣孝嚴）與宋楚瑜協調失敗，連

宋配破局，最終陳水扁坐收漁翁之利，但場面更混亂、更不體面。藍白兩大在野勢力最終誰能撼

動民進黨，傳聞擬退選充當「造王者」的郭將助何方，又會否上演棄保效應，台灣大選，注定花

生無限。（ＺＺ）

