《經濟通通訊社２４日專訊》全國銀行間同業拆借中心（下稱「交易中心」）和銀行間市場

清算所股份有限公司發布關於優化標準利率互換交易清算服務的通知，其中提出，標準利率互換

掛勾３個月期主要全國性銀行同業存單發行利率指標ＰｒｉｍｅＮＣＤ。標準利率互換採用Ｘ－

Ｓｗａｐ交易方式和實時承接的集中清算方式，適用現行中央對手方清算協議，並採用現金交割

的結算方式。標準利率互換參與者範圍為銀行間市場成員。此外，為降低市場參與成本，交易中

心和上海清算所自１１月２８日（下周二）起，免收標準利率互換交易手續費和清算手續費，後

續若有調整另行通知。

另外，全國銀行間同業拆借中心發布《全國銀行間同業拆借中心標準利率互換交易規則》的

通知，其中提出，標準利率互換合約要素由同業拆借中心統一制定，報人民銀行並向市場公布。

合約採用收益率報價方式，單位報價量為１０００萬元人民幣，單位變動點設為０﹒０００１％

（即０﹒０１基點）。第十二條合約到期結算日（Ｄ日）為合約月份的第三個星期三，如果這一

天不是營業日，則為經調整的下一營業日。最後交易日為到期結算日前一個營業日（Ｄ－１日）

。新合約上市日為舊合約最後交易日之後的第一個營業日（即Ｄ日）。（ｓｌ）

