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AH股新聞

24/11/2023 17:12

《大灣區》廣東：加快建５Ｇ網絡和千兆光網，年內建４萬５Ｇ基站

　　《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省政府印發《廣東省進一步提振和擴大消費若干措施》，
在培育壯大新型消費方面，提出要壯大數字消費，包括加快推進第五代移動通信（５Ｇ）網絡和
千兆光網建設，力爭２０２３年新建４萬個５Ｇ基站；推動有線電視與ＩＰＴＶ加快超高清家庭
智能網關、電視機頂盒部署應用，擴大４Ｋ電視收視規模，２０２３年全省新增４Ｋ機頂盒用戶
不少於５０萬戶等。
　　與此同時，提出要積極打造消費新場景，包括鼓勵有條件的企事業單位運用大數據、雲計算
、人工智能、５Ｇ、區塊鏈、ＡＲ╱ＶＲ╱ＭＲ等新技術大力發展消費新業態新模式，打造智慧
超市、智慧餐廳、智慧驛站、智慧書店等消費新場景，提供智能導遊導覽、雲課堂、在線健身、
線上培訓、電子競技等服務；鼓勵各地發展直播帶貨，支持廣州、深圳打造直播電商之都等。
　
＊支持穗深做國際消費中心，推進夜經濟，發展預製菜＊
　
　　另外，《措施》提出要提升消費載體空間，其中在建設多層級消費中心方面，表示要支持廣
州加快建設、深圳積極創建國際消費中心城市，支持珠海、汕頭、佛山、韶關、東莞、湛江６市
培育建設區域消費中心城市，加快謀劃一批地方特色消費中心。推進夜間文化和旅遊消費集聚區
建設，因地制宜放開夜間延時經營限制，優化夜間外擺、夜間廣告、夜間交通管制，著力提升夜
間經濟活躍度。繼續評定一批省級示範特色步行街（商圈），指導各地改造提升一批重點步行街
（商圈）等。
　　《措施》並提出要推動服務消費擴容提質。其中在提升餐飲消費方面，要求加強與網絡平台
對接合作，鼓勵各地評選地方特色美食小吃，製作發布「美食地圖」，打造爆款美食「網紅打卡
地」。建立健全預製菜質量安全監管體系，強化預製菜質量安全監管。支持預製菜產業園、「菜
籃子」配送中心等項目建設等。（ｓｌ）

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