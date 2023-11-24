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AH股新聞

24/11/2023 16:51

《大灣區》廣東進一步提振消費：各地區不得新增汽車限購措施

　　《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省政府印發《廣東省進一步提振和擴大消費若干措施》，
在穩定汽車方面提出，各地區不得新增汽車限購措施；廣州、深圳進一步放寬小汽車購買指標申
請資格，２０２３年廣州增加５萬個計劃外節能燃油車增量指標配額等。
　　同時，要擴大新能源車消費，積極開展２０２３年新能源汽車下鄉活動。落實新能源汽車車
輛購置稅減免優惠政策，鼓勵有條件的地區對消費者購置新能源汽車給予補貼。降低新能源汽車
用電成本，支持各類已安裝獨立電錶的新能源汽車充換電設施用電，執行工商業用電價格中的兩
部制電價並執行峰谷分時電價政策，推動居民小區內的充換電設施用電可選擇執行居民用電價格
中的合錶用戶電價，並允許其自主選擇是否執行峰谷電價政策等。
　
＊活躍二手車市場，加大汽車金融支持＊
　
　　要活躍二手車市場。落實全面取消珠三角區域國五排放標準小型非營運二手車限遷政策。
２０２７年１２月３１日前，對從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車，按照簡易辦法依
３％徵收率減按０﹒５％徵收增值稅。培育壯大一批二手車流通行業龍頭企業，支持二手車流通
企業上規納統，鼓勵有條件的地區對達到一定規模的二手車流通企業給予獎勵等。
　　此外，要加大汽車金融支持。鼓勵金融機構優化汽車消費金融產品和服務，適當降低汽車消
費貸款綜合利率水平。持續開展汽車金融領域「減費讓利惠民利企」專項治理行動，切實糾治強
制性搭售金融產品和違規收費行為。持續深化車險綜合改革，支持保險公司將電池、電機、電控
等新能源汽車核心部件納入保險保障範圍等。（ｓｌ）

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