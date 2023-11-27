《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院常務會議審議通過《非銀行支付機

構監督管理條例》。會議強調，要以實施《條例》為契機，強化全鏈條、全周期監管，嚴把支付

機構准入關，防範業務異化、資金挪用、數據洩露等風險，嚴防利用支付平台從事非法集資、電

信網絡詐騙等違法犯罪活動，促進行業良性競爭和規範健康發展。

會議指出，非銀行支付行業發展對於活躍交易、繁榮市場有著重要作用，為助力實體經濟發

展和民生改善作出了積極貢獻。



＊強調支付機構「小額」的定位＊



２０２１年１月２０日人行發布《條例》徵求意見稿，整體監管思路是提高准入門檻、支付

回歸本源、服務實體經濟，按照功能監管的理念對支付機構重新分類，分為儲值賬戶運營業務和

支付交易處理業務兩類，並新增了反壟斷監管措施。

值得注意的是，《條例》徵求意見稿和央行的起草說明書中，均未強調支付機構「小額」的

定位。但此次國務院常務會議則重申，要引導支付機構牢固樹立「支付為民」理念，堅守小額、

便民宗旨，專注主業、提升服務，更好滿足用戶支付結算需求。



＊將反不正當競爭、反壟斷納入支付機構的管理＊



從徵求意見稿看，《條例》的一個重要變化是，將反不正當競爭、反壟斷納入支付機構的管

理，分別設置了市場支配地位預警、市場支配地位認定的觸發條件，並提出相關監管措施：中國

人民銀行可以向國務院反壟斷執法機構建議採取停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、按

照支付業務類型拆分非銀行支付機構等措施。

另外，《條例》徵求意見稿未涉及對於業界呼籲多年的費率機制線下線上雙軌制是否進一步

改革。此前中國銀聯原董事長葛華勇指出，支付行業的不一致性主要表現在三個方面：不同監管

部門對不同機構的業務准入門檻要求不一致，支付業務的定價機制不一致，跨境支付時業務要求

及執行標準不一致。「這種不一致性已造成一定的不公平、不正當競爭，導致了市場發展失衡，

建議加強支付產業監管一致性，由人民銀行牽頭制定統一的支付產業監管標準。」

