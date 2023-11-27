《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》內地私募「杭州３０億量化跑路」事件持

續發酵，除北京華軟新動力私募基金管理有限公司「中招」外，據報國通信託、雲南信託亦「踩

雷」，而至今三家上市公司承認受累，包括鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７），橫店

東磁（深：００２０５６）、英洛華科技（深：０００７９５）。

中證監表示，對此十分重視，組織證監局、基金業協會等開展核查。初步判斷，相關人員控

制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規信披等

情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。中證監決定立案調查，從嚴處理違法違規行為。公安機關也已

經介入，控制涉案人員。中證監將做好溝通銜接，積極穩妥推進風險處置。

北京華軟新動力私募基金管理有限公司是市場上管理規模最大的證券私募ＦＯＦ基金之一，

目前基金資產管理規模超過１６０億元人民幣，服務對象涵蓋多類型機構投資人，包括銀行、券

商、期貨、信託等金融機構。１１月１４日，該公司曾在其網站發布聲明稱，公司管理的最終實

際投資至深圳匯盛私募證券基金管理有限公司的部分私募基金產品，因匯盛私募發生違約行為導

致兌付困難。

