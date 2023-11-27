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AH股新聞

27/11/2023 09:35

《駐京專電》國資委：化解重點領域風險，帶頭償還拖欠企業帳款

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院國資委召開中央企業負責人專題會
議。國資委主任張玉卓在會上強調，要圍繞服務國家戰略增強核心功能，堅定不移做強做優做大
國有資本和國有企業。會議要求，要確保完成全年目標任務，全力抓好高質量穩增長，為中國經
濟實現預期目標作支撐。要積極防範化解重點領域風險，嚴肅財經紀律，帶頭償還拖欠企業帳款
，杜絕拖欠農民工工資問題，做好今冬明春保暖保供、防災減災、應急救援、信訪維穩等工作。
　　會議提出，培育孵化一批獨角獸企業，聯合建設一批戰略性新興產業集群。建立健全布局未
來產業的機制。在推動企業實施功能性改革任務的同時，動真碰硬推進體制機制改革，推動中國
特色國有企業現代公司治理制度化長效化，健全更加規範高效的激勵機制，加快打造更有活力、
更高效率的現代新國企。
　　會議指出，要積極主動擔當作為，支持推動東北全面振興取得新突破。加快落地一批契合度
高、牽引性強的重大項目，在東北振興中更好發揮龍頭作用。強化對糧食、產業、能源、生態、
國防「五大安全」的支撐保障，助力構建具有東北特色優勢的現代化產業體系。

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