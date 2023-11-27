  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/11/2023 11:32

《駐京專電》人行等八部門發布支持民營經濟２５條具體舉措

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國人民銀行、金融監管總局、中國證監
會、國家外匯局、國家發展改革委、工信部、財政部、全國工商聯等八部門聯合印發《通知》，
提出支持民營經濟的２５條具體舉措。
　　《關於強化金融支持舉措　助力民營經濟發展壯大的通知》明確金融服務民營企業目標和重
點。總量上，通過制定民營企業年度服務目標、提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重
等，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款佔比。結構上，加大對科技創新、
「專精特新」、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域以及民營中小微企業的支持力度。
　
＊暢通信貸、債券、股權等融資渠道，支持民企走出去、引進來＊
　
　　《通知》強調要從民營企業融資需求特點出發，著力暢通信貸、債券、股權等多元化融資渠
道。銀行業金融機構要加大首貸、信用貸支持力度，積極開展產業鏈供應鏈金融服務，主動做好
民營企業資金接續服務，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸，同時抓好促發展和防風險。優化民營
企業債務融資工具註冊機制，充分發揮民營企業債券融資支持工具作用，擴大民營企業債券融資
規模。鼓勵和引導機構投資者積極科學配置民營企業債券，加大對民營企業債券投資力度。支持
民營企業上市融資和併購重組，發揮區域性股權市場、股權投資基金對民營企業的支持服務作用
，擴大優質民營企業股權融資規模。加大外匯便利化政策和服務供給，通過提升經常項目收支便
利化水平、完善跨境投融資便利化政策、優化跨境金融外匯特色服務，支持民營企業「走出去」
「引進來」。
　　《通知》並提出，要綜合運用貨幣政策工具、財政獎補和保險保障等措施，提升金融機構服
務民營經濟的積極性。加強部門合作，完善信用信息共享、融資擔保、便利票據貼現、應收帳款
確權、稅收等配套政策和機制，增強民營經濟金融承載力。金融機構要加強宣傳解讀，主動將金
融支持政策、金融產品和服務信息推送至民營企業。各地金融管理、發展改革、工信、財稅、工
商聯等部門加強溝通協調，強化督促指導，提升政策實效。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金