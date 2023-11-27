《經濟通通訊社２７日專訊》中基協上周五（２４日）修訂並發布《基金從業人員管理規則

》及配套規則和《證券期貨經營機構投資管理人員註冊登記規則》。

《管理規則》明確了從業人員不得有的六項行為要求。具體包括：一、濫用職權，玩忽職守

，不按照規定履行職責，欺騙、誤導、不公平對待投資者的行為；二、任何形式的商業賄賂，輸

送不正當利益，利用職務便利為本人或者利益相關人謀取不正當利益的行為；三、編造虛假、不

良信息或者發布、傳播不當言論等損害職業聲譽、行業聲譽的行為；四、干擾或者唆使、協助他

人干擾監督管理或者自律管理工作的行為；五、背離社會主義核心價值觀，敗壞社會風氣、違背

公序良俗，奢靡炫富、拜金主義、享樂主義和極端個人主義的行為；六、違背職業道德和社會公

德，或者法律、行政法規、中國證監會和協會規定禁止的其他行為。

修訂後的《登記規則》要求任職的基金經理滿足兩方面要求，一是要具備基金從業資格，滿

足對投資管理、投資研究等業務經驗的年限要求且最近１年在金融機構從事有關工作，並且通過

了協會組織的基金經理證券投資法律知識考試。另一方面，管理養老目標基金、管理人中管理人

產品、ＲＥＩＴｓ基金等特殊產品的，在滿足前述要求的基礎上，還應當具備對應的從業經驗或

者投資業績要求等。

對於投資經理，《登記規則》要求，一方面要具備基金從業資格，滿足對投資管理、投資研

究、投資咨詢等相關業務經驗的年限要求。另一方面，管理人中管理人產品的投資經理的，在滿

足前述要求的基礎上，還應當具備對應的從業經驗和投資業績要求等。（ｌｃ）

