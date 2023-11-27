  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/11/2023 11:37

《Ａ股動向》深交所調整深證成指、創業板指、深證１００樣本股

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深交所公布，根據指數編制規則，將於１２月１１日對深證成
指、創業板指、深證１００等指數實施樣本股定期調整。
　　其中，深證成指調入神州數碼（深：００００３４）、興業銀錫（深：０００４２６）、海
德股份（深：０００５６７）、陝西能源（深：００１２８６）、中電港（深：００１２８７）
等２３隻股份；調出２３隻，包括渤海租賃（深：０００４１５）、國際醫學
（深：０００５１６）、安道麥Ａ（深：０００５５３）、上峰水泥（深：０００６７２）等。
　　創業板指數調入中航電測（深：３００１１４）、天孚通信（深：３００３９４）、新易盛
（深：３００５０２）、精測電子（深：３００５６７）、華廈眼科（深：３０１２６７）、湖
南裕能（深：３０１３５８）；調出長信科技（深：３０００８８）、富臨精工
（深：３００４３２）、英科醫療（深：３００６７７）、新強聯（深：３００８５０）、海力
風電（深：３０１１５５）、銘利達（深：３０１２６８）。
　　深證１００指數調入山西焦煤（深：０００９８３）、招商公路（深：００１９６５）、中
際旭創（深：３００３０８）；調出華僑城Ａ（深：００００６９）、金風科技
（深：００２２０２）、錦浪科技（深：３００７６３）。（ｌｃ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金