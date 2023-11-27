《經濟通通訊社２７日專訊》深交所公布，根據指數編制規則，將於１２月１１日對深證成
指、創業板指、深證１００等指數實施樣本股定期調整。
其中，深證成指調入神州數碼（深：００００３４）、興業銀錫（深：０００４２６）、海
德股份（深：０００５６７）、陝西能源（深：００１２８６）、中電港（深：００１２８７）
等２３隻股份；調出２３隻，包括渤海租賃（深：０００４１５）、國際醫學
（深：０００５１６）、安道麥Ａ（深：０００５５３）、上峰水泥（深：０００６７２）等。
創業板指數調入中航電測（深：３００１１４）、天孚通信（深：３００３９４）、新易盛
（深：３００５０２）、精測電子（深：３００５６７）、華廈眼科（深：３０１２６７）、湖
南裕能（深：３０１３５８）；調出長信科技（深：３０００８８）、富臨精工
（深：３００４３２）、英科醫療（深：３００６７７）、新強聯（深：３００８５０）、海力
風電（深：３０１１５５）、銘利達（深：３０１２６８）。
深證１００指數調入山西焦煤（深：０００９８３）、招商公路（深：００１９６５）、中
際旭創（深：３００３０８）；調出華僑城Ａ（深：００００６９）、金風科技
（深：００２２０２）、錦浪科技（深：３００７６３）。（ｌｃ）