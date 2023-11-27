《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
韌性更強，明年經濟持續回升可期
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專家認為，今年以來，國內需求持續恢復，宏觀政策效果不斷顯現，經濟保持回升向好勢頭。儘
管明年經濟面臨一些風險挑戰，但經濟應對風險挑戰、保持行穩致遠具有堅實基礎。預計明年經
濟韌性和抗衝擊能力會更強，經濟整體將延續企穩回升態勢。實施更具擴張性的財政貨幣政策有
空間。
科技金融供給豐富，力促融資渠道暢通
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中央金融工作會議提出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章
。其中，科技金融作為五篇大文章之首被賦予重要使命。專家建議，應不斷強化產品服務供給，
讓融資渠道更加暢通，將更多優質金融資源對接高質量科創項目，更大程度發揮科技金融效能。
國資委：完善重點行業關鍵領域注資規劃
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在國資委日前召開的中央企業負責人專題會議上，國資委主任張玉卓表示，中央企業要圍繞服務
國家戰略增強核心功能，堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業，為全面建設社會主義現代
化國家作出新的更大貢獻。
《上海證券報》
２０２３全球數商大會在滬舉行
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２０２３全球數商大會１１月２５日在上海開幕。國家數據局局長劉烈宏在大會開幕式上表示，
下一步，國家數據局將與相關部門一道，研究實施「數據要素ｘ」行動，在智能製造、商貿流通
、交通物流、金融服務、醫療健康等若干重點領域，加強場景需求牽引，打通流通障礙、提升供
給質量。
人行有望加大力度呵護跨月
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面對本周超２萬億元人民幣的逆回購到期，多位業內人士預計，人行有望加大力度呵護資金面平
穩跨月。浙商證券固收團隊表示，臨近月末疊加逆回購到期量較多，預計人行將加大公開市場投
放力度。但在「防止資金空轉」的定調下，資金面或延續緊平衡態勢，資金利率大幅回落概率偏
低。
華為、小米、魅族抓緊「上車」，智能汽車賽道熱鬧非凡
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華為、小米、星紀魅族等中國企業正在積極跨界布局，希望將消費電子行業的成功經驗複製到智
能汽車產業。面對競爭激烈的行業環境，新一批的中國智能汽車將搭載多項新技術和新產品。
《證券時報》
多重積極因素持續匯聚，市場信心穩步提升
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近段時間，受到多重因素影響，Ａ股市場主要指數徘徊在３０００點之上。站在當前時點，伴隨
著宏觀基本面持續恢復向好、政策發力釋放資本市場改革紅利等有利因素的不斷積累，Ａ股處於
底部區域這一觀點漸成共識，市場信心正穩步提升。
國資委要求央企加大在東北布局發展力度
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近日，國務院國資委召開中央企業負責人專題會議，要求央企因地制宜加大在東北布局發展力度
，加快落地一批契合度高、牽引性強的重大項目，在東北振興中更好發揮龍頭作用。
全球視角下中國出口
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中國貨物出口額佔ＧＤＰ的比重接近２０％，出口數據的波動時刻撩撥著市場神經。今年以來，
隨著以美元計價的中國出口總額同比回落，市場對於外貿景氣度乃至經濟活力的討論也多了起來
。（ｌｃ）