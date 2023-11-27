《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



韌性更強，明年經濟持續回升可期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

專家認為，今年以來，國內需求持續恢復，宏觀政策效果不斷顯現，經濟保持回升向好勢頭。儘

管明年經濟面臨一些風險挑戰，但經濟應對風險挑戰、保持行穩致遠具有堅實基礎。預計明年經

濟韌性和抗衝擊能力會更強，經濟整體將延續企穩回升態勢。實施更具擴張性的財政貨幣政策有

空間。



科技金融供給豐富，力促融資渠道暢通

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央金融工作會議提出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章

。其中，科技金融作為五篇大文章之首被賦予重要使命。專家建議，應不斷強化產品服務供給，

讓融資渠道更加暢通，將更多優質金融資源對接高質量科創項目，更大程度發揮科技金融效能。



國資委：完善重點行業關鍵領域注資規劃

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在國資委日前召開的中央企業負責人專題會議上，國資委主任張玉卓表示，中央企業要圍繞服務

國家戰略增強核心功能，堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業，為全面建設社會主義現代

化國家作出新的更大貢獻。





《上海證券報》



２０２３全球數商大會在滬舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２３全球數商大會１１月２５日在上海開幕。國家數據局局長劉烈宏在大會開幕式上表示，

下一步，國家數據局將與相關部門一道，研究實施「數據要素ｘ」行動，在智能製造、商貿流通

、交通物流、金融服務、醫療健康等若干重點領域，加強場景需求牽引，打通流通障礙、提升供

給質量。



人行有望加大力度呵護跨月

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

面對本周超２萬億元人民幣的逆回購到期，多位業內人士預計，人行有望加大力度呵護資金面平

穩跨月。浙商證券固收團隊表示，臨近月末疊加逆回購到期量較多，預計人行將加大公開市場投

放力度。但在「防止資金空轉」的定調下，資金面或延續緊平衡態勢，資金利率大幅回落概率偏

低。



華為、小米、魅族抓緊「上車」，智能汽車賽道熱鬧非凡

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

華為、小米、星紀魅族等中國企業正在積極跨界布局，希望將消費電子行業的成功經驗複製到智

能汽車產業。面對競爭激烈的行業環境，新一批的中國智能汽車將搭載多項新技術和新產品。





《證券時報》



多重積極因素持續匯聚，市場信心穩步提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近段時間，受到多重因素影響，Ａ股市場主要指數徘徊在３０００點之上。站在當前時點，伴隨

著宏觀基本面持續恢復向好、政策發力釋放資本市場改革紅利等有利因素的不斷積累，Ａ股處於

底部區域這一觀點漸成共識，市場信心正穩步提升。



國資委要求央企加大在東北布局發展力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，國務院國資委召開中央企業負責人專題會議，要求央企因地制宜加大在東北布局發展力度

，加快落地一批契合度高、牽引性強的重大項目，在東北振興中更好發揮龍頭作用。



全球視角下中國出口

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國貨物出口額佔ＧＤＰ的比重接近２０％，出口數據的波動時刻撩撥著市場神經。今年以來，

隨著以美元計價的中國出口總額同比回落，市場對於外貿景氣度乃至經濟活力的討論也多了起來

。（ｌｃ）

