《神州經脈》今（２７日）早Ａ股經歷急跌，上月規模以上工業企業實現利潤大幅收窄，加

上投資界密集爆發風險事件，以及外資顯著流出股市，地產股猛烈回吐，金融、白酒等權重板塊

跌幅亦居前，拖累滬綜指半日下跌約０﹒８％，不過到午後市況轉佳、半導體、汽車板塊升幅突

出，外資轉流入，滬指全日收報３０３１﹒７點，僅跌０﹒３％，深成指走低０﹒５５％，創業

板指跌０﹒６１％。

人民銀行今日進行５０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２９６０億元，而

兩市全日成交８２８８億元，按日減少１﹒９％，外資尾盤轉流入，陸股通淨流入３﹒３億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開過百點後升幅收窄，尾盤一度逼近７﹒１６關

，收報７﹒１４８５，較上個交易日４時３０分收盤價升４４點子。全日在７﹒１４０５至

７﹒１５９７之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１５９，較上個交易日跌８點子，止五連升，暫時脫離

五個半月高點，但仍較市場預測強逾３００點，上個交易日報７﹒１１５１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措

施的意見》《中國共產黨領導外事工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，推

動長江經濟帶高質量發展，根本上依賴於長江流域高質量的生態環境。要毫不動搖堅持共抓大保

護、不搞大開發，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。要堅持把科技創新作為主動力，積極開辟

發展新領域新賽道，加強區域創新鏈融合，大力推動產業鏈供應鏈現代化。要進一步加強黨中央

對外事工作的集中統一領導。加快形成系統完備的涉外法律法規體系，不斷提升外事工作的制度

化、規範化、科學化水平。另據《南華早報》引述知情人士指，恰逢上海自貿區成立１０周年之

際，國家主席習近平將於明日到上海考察，計劃在上海停留三日，是他２０２１年以來首次赴滬

考察。



２﹒ 建設銀行官微宣布，近日建行召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會，共商銀企合

作、共同應對挑戰、共創高質量發展。龍湖、萬科、新城控股、濱江集團、美的置業、大華集團

六家房企代表參會。建行在會上表示，對於正常經營的房地產企業，建設銀行表態堅決不惜貸、

不抽貸、不斷貸，穩定金融支持，滿足其合理融資需求。據悉，交通銀行總行也即將召集八家房

企討論相關事宜。



３﹒ 長安汽車與華為簽署《投資合作備忘錄》，內容為華為擬開設一家新公司，聚焦智能網聯

汽車的智能駕駛系統及增量部件的研發、生產、銷售和服務，長安汽車及其關聯方擬出資獲取最

多４０％股權。據內媒向長安汽車證券部了解，長安與華為具體合作事項仍在洽談中，交易文件

簽署預計６個月內完成，新公司僅提供解決方案等技術支持，不造車；長安並非唯一一家入股的

車企，華為已明確新公司是開放平台，後續更多車企將加入。賽力斯則表示，已收到關於共同投

資華為新公司的邀請，目前正積極論證參與投資與合作的相關事宜。



４﹒ 消息稱字節跳動將關閉旗下主要遊戲品牌朝夕光年（Ｎｕｖｅｒｓｅ），裁員數百人，形

容這是字節跳動「退出該行業的一大動作，將勝利拱手讓給對手騰訊」。多家內媒午間獲悉，朝

夕光年將進行大規模業務收縮，對已上線且表現良好的遊戲，會在保證運營的情況下尋求剝離；

對還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關停。



５﹒ 中央政府連環出手提振資本市場，國務院此前批覆同意一份工作方案，當中提到鼓勵金融

機構支持在北交所及新三板上市的中小企業發展，北證５０指數上周暴漲超過兩成。不過《路透

》引述消息報道，北交所擔心暴漲行情將導致機構集體減持「解套」，要求部分符合減持條件的

公司暫緩發布減持公告；目前在北交所１００手以上的買賣都有所限制，多名有意減持北交所股

票的投資者都收到了券商的提醒。另外，北交所宣布，在上周對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格

大額申報或連續申報等異常交易行為，共採取口頭警示、監管關注、出具警示函等自律監管措施

９３人次。對近期漲幅異常的部分股票等進行重點監控。



６﹒ 國家統計局公布，今年１０月規模以上工業企業實現利潤同比增長２﹒７％，相較於９月

份的同比增長１１﹒９％，利潤增幅大幅收窄。而累計今年１至１０月份，全國規模以上工業企

業實現利潤總額同比下降７﹒８％，降幅比首九月數據收窄１﹒２個百分點。



７﹒ 據國家廣電總局數據，２０２１年微短劇全年備案數量為３９８部，２０２２年備案數量

接近２８００部，同比增長６００％。另有調查顯示，微短劇行業的月充值金額，從今年６月的

４０００萬元增長至１０月的６０００萬元，預計２０２３全年將達到２５０億至３００億元。

但央視財經強調，呈井噴式增長的微短劇存在不少問題。針對網絡微短劇內容良莠不齊、運營模

式亂象頻出，國家廣播電視總局持續開展治理工作，去年以來針對部分內容低俗化、同質化問題

下線了兩萬多部微短劇。



８﹒ 內地私募「杭州３０億量化跑路」事件持續發酵，除北京華軟新動力私募基金管理有限公

司「中招」外，據報國通信託、雲南信託亦「踩雷」，而至今三家上市公司承認受累，包括鄭煤

機，橫店東磁、英洛華科技，投資金額合計達７﹒２億元，目前僅收回４７６８萬元。中證監表

示，經核查，初步判斷相關人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構，多層嵌套投資，存在虛假

宣傳、報送虛假信息、違規信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。中證監決定立案調查，公安

機關也已經介入。另外，內地最大資金管理公司中植集團日前承認資不抵債，負債規模達到

４６００億元，財富端資金池產品爆雷已有五個月。北京市公安局朝陽分局２５日通報，近期已

依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強

制措施。（ｓｌ）

