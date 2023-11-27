《鍾之日記》１１月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今早Ａ股經歷急跌，上月規模以上工業企業實現利潤大幅收窄，加上投資界密集爆發風險事

件，以及外資顯著流出股市，地產股猛烈回吐，金融、白酒等權重板塊跌幅亦居前，拖累滬綜指

半日下跌約０﹒８％，不過到午後市況轉佳、半導體、汽車板塊升幅突出，外資轉流入，滬指全

日收報３０３１﹒７點，僅跌０﹒３％，深成指走低０﹒５５％，創業板指跌０﹒６１％。

人民銀行今日進行５０１０億元人民幣７天期逆回購，淨投放２９６０億元人民幣，而兩市

全日成交８２８８億元人民幣，按日減少１﹒９％，外資尾盤轉流入，陸股通淨流入３﹒３億元

人民幣。

國家統計局公布，今年１０月規模以上工業企業實現利潤同比增長２﹒７％，相較於９月份

的同比增長１１﹒９％，利潤增幅大幅收窄。而累計今年１至１０月份，全國規模以上工業企業

實現利潤總額同比下降７﹒８％，降幅比首九月數據收窄１﹒２個百分點。

內房困局仍未解決，又爆另一債務危機，內地最大資金管理公司中植集團日前承認資不抵債

，負債規模達到４６００億元人民幣，財富端資金池產品爆雷已有五個月。對於該事件，北京市

公安局朝陽分局上周六（２５日）發布通報稱，近期已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法

犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。



＊港股先升後挫，新世界領跌＊



美股連續第四周上漲，道指收漲１１７點，但中國股市卻是另一番光景。

恒指繼上周五急挫３５１點，今日高開但低走收場，恒指高開１１８點已成全日高位，之後

持續向下，收報１７５２５，跌３４點或跌０﹒２％，主板成交逾７５９億元。新世界

（０００１７）今日收跌６﹒４％，報１２﹒３４元，為跌幅最大藍籌股。



＊內房央企要降價，地方勇敢說不＊



建設銀行（００９３９）總行在北京召集６家房企召開座談會，擬進一步支持房企融資需求

，補充流動性，座談會上，各家房企就債券承銷與投資、經營性物業貸款、銀行授信增額、境外

及跨境融資等方面進行交流。在中央發聲後，料其他銀行也會馬上跟進，例如交通銀行

（０３３２８）總行據報亦將召集房企討論相關事宜。

向房企開啟融資綠色通道是一回事，但資金能否成功周轉才是最大的難關。在房地產市場普

遍不景氣的當下，居民收入日漸拮据，加上爛尾樓問題重創市場信心，新盤降價銷售已經是可以

預見的事情，只是地方政府仍然在試圖挑戰地心引力。

成都市一處由大悅城（深：００００３１）和保利發展（滬：６０００４８）合資開發的住

宅項目，打算降價超過四成出售，遭人投訴「惡意降價擾亂市場」，地方管委會拒絕為該項目辦

理網簽備案。值得注意的是，大悅城的背後是中糧集團，而保利發展的背後則是保利集團，都是

養尊處優的央企集團，而地方政府敢於和央企「對著幹」，可見地方和房企之間的博弈已經愈來

愈激烈。

內房股集體下跌，融創中國（０１９１８）瀉１０﹒４％，雅居樂（０３３８３）跌

５﹒８％，龍湖（００９６０）跌４﹒１％，世茂集團（００８１３）跌３﹒９％，新城發展

（０１０３０）跌３﹒８％，碧桂園（０２００７）跌３﹒１％。

萬科今日股價跌１﹒９％，報８﹒４９元。穆迪將萬科的長期評級從Ｂａａ１下調至

Ｂａａ３，差一級跌至垃圾級，同時將其評級展望從負面觀察下調至負面，意味著穆迪後續還可

能進一步調低相關評級。穆迪表示，下調評級反映了萬科合約銷售的疲軟，今年前１０個月落後

於整體市場，而且在行業前景充滿挑戰、融資環境動盪的情況下，該公司改善經營業績、恢復融

資渠道的能力存在高度不確定性。



＊比亞迪年銷量達標存疑＊



近日，比亞迪（０１２１１）展開新一輪降價，王朝網旗下秦、漢、唐、宋等多款車型的現

金優惠幅度擴至最高１萬元人民幣。雖然比亞迪有關負責人回應稱，促銷僅限於１１月內，不是

官方降價，促銷目的是加速油轉電，但未能消除投資者對行業競爭加劇的疑慮。

內媒指距離年底僅剩一個多月，「以價換量」成為眾多車企共同的選擇。１１月始，多家車

企或直接下調官方指導價，或通過推出優惠活動、加大折扣力度等方式變相降價。業內人士認為

，比亞迪降價，一方面是衝刺年度銷量ＫＰＩ，另一方面也將攪動汽車市場，加劇行業價格競爭

。

據比亞迪披露數據顯示，今年１０月新能源汽車銷量為３０１８３３輛，月銷首次突破３０

萬；１至１０月，新能源汽車產量約２４１﹒９７萬輛，銷量約２３８﹒１５萬輛。而比亞迪設

定的２０２３年銷量目標是３００萬輛，意味著１１及１２月銷量必須超３０﹒９３萬輛才可達

標。

降價衝銷量效果仍待觀察，比亞迪股份再捱沽，今早股價創三個月低位，全日收跌２﹒７％

。







＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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