《經濟通通訊社２７日專訊》萬科Ａ（深：０００００２）今早下跌１﹒７％，報

１１﹒９１元（人民幣．下同）。國際評級機構穆迪將萬科的長期評級從Ｂａａ１下調至Ｂａ３

，大降五級並歸類到投機級，同時將其評級展望從負面觀察下調至負面，意味著穆迪後續還可能

進一步調低相關評級。穆迪表示，下調評級反映了萬科合約銷售的疲軟，今年前１０個月落後於

整體市場，而且在行業前景充滿挑戰、融資環境動盪的情況下，該公司改善經營業績、恢復融資

渠道的能力存在高度不確定性。



＊國資房企新樓盤降價四成，被指擾亂市場秩序＊



中央對陷入債務困局的房地產行業開融資綠燈後，Ａ場地產股上周一度上升，在市場傳出內

銀將相繼召集房企開會的消息後，今日地產股並沒有進一步上升，加上兩大國資房企合作的成都

新樓盤大降價四成，被當地政府指是擾亂房地產市場正常秩序，暫拒辦理網簽備案，地產板塊沽

壓強烈，金地集團（滬：６００３８３）瀉３﹒５％，大悅城（深：００００３１）跌２﹒９％

，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒５４％，信達地產（滬：６００６５７）跌２﹒２％，

招商蛇口（深：００１９７９）、保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，新湖中寶

（滬：６００２０８）跌１﹒２％。

上周有成都網民投訴，稱由大悅城和保利發展合資開發的住宅項目涉及「惡意降價擾亂市場

」，拿證時的價格為每平方米１﹒５萬－１﹒７萬元，而如今的銷售均價僅為每平方米９０００

元，降幅達到４０％以上。成都東部新區管委會回覆表示，經核實，湖光錦雲項目由於價格波動

過大，涉嫌擾亂房地產市場正常秩序，目前暫無法辦理網簽備案。（ｅｙ）

