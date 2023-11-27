  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/11/2023 10:03

《Ａ股焦點》萬科Ａ挫２％，遭穆迪大幅下調評級並予負面展望

　　《經濟通通訊社２７日專訊》萬科Ａ（深：０００００２）今早下跌１﹒７％，報
１１﹒９１元（人民幣．下同）。國際評級機構穆迪將萬科的長期評級從Ｂａａ１下調至Ｂａ３
，大降五級並歸類到投機級，同時將其評級展望從負面觀察下調至負面，意味著穆迪後續還可能
進一步調低相關評級。穆迪表示，下調評級反映了萬科合約銷售的疲軟，今年前１０個月落後於
整體市場，而且在行業前景充滿挑戰、融資環境動盪的情況下，該公司改善經營業績、恢復融資
渠道的能力存在高度不確定性。
　
＊國資房企新樓盤降價四成，被指擾亂市場秩序＊
　
　　中央對陷入債務困局的房地產行業開融資綠燈後，Ａ場地產股上周一度上升，在市場傳出內
銀將相繼召集房企開會的消息後，今日地產股並沒有進一步上升，加上兩大國資房企合作的成都
新樓盤大降價四成，被當地政府指是擾亂房地產市場正常秩序，暫拒辦理網簽備案，地產板塊沽
壓強烈，金地集團（滬：６００３８３）瀉３﹒５％，大悅城（深：００００３１）跌２﹒９％
，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒５４％，信達地產（滬：６００６５７）跌２﹒２％，
招商蛇口（深：００１９７９）、保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，新湖中寶
（滬：６００２０８）跌１﹒２％。
　　上周有成都網民投訴，稱由大悅城和保利發展合資開發的住宅項目涉及「惡意降價擾亂市場
」，拿證時的價格為每平方米１﹒５萬－１﹒７萬元，而如今的銷售均價僅為每平方米９０００
元，降幅達到４０％以上。成都東部新區管委會回覆表示，經核實，湖光錦雲項目由於價格波動
過大，涉嫌擾亂房地產市場正常秩序，目前暫無法辦理網簽備案。（ｅｙ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/11/2023 10:12  《Ａ股焦點》中國試行六國免簽入境，旅遊股揚，曲江文旅升２％

下一篇新聞︰27/11/2023 10:02  《Ａ股焦點》無人駕駛板塊多股漲停，日盈電子三連板

其他AH股新聞
More

27/11/2023 09:52  《Ａ股焦點》賽力斯稱獲邀共同投資華為新公司，股價跌４％

27/11/2023 09:45  【聚焦數據】首十月規模以上工業企業利潤下降７﹒８％，跌幅收窄

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金