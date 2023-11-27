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AH股新聞

27/11/2023 10:34

《Ａ股焦點》數據交易鏈啟動，數據要素概念興奮中遠海科等漲停

　　《經濟通通訊社２７日專訊》數據要素概念開盤異動拉升，興民智通（深：００２３５５）
、德生科技（深：００２９０８）、皖通科技（深：００２３３１）、中遠海科
（深：００２４０１）漲停，零點有數（深：３０１１６９）抽升１５﹒８％，易華錄
（深：３００２１２）漲８﹒８％，三維天地（深：３０１１５９）漲７﹒３％，華宇軟件
（深：３００２７１）、深桑達Ａ（深：００００３２）、久遠銀海（深：００２７７７）、浙
數文化（滬：６００６３３）、賽為智能（深：３０００４４）等跟漲。
　　２０２３全球數商大會２５－２６日在上海舉行，數據交易鏈在開幕式上正式啟用，上海、
浙江、山東、廣州、廣西、重慶、天津等十省市建設聯盟鏈共識節點，實現「一地掛牌、全網互
認」。
　　據介紹，數據交易鏈面向數據要素流通市場全產業全流程，提供數據交易基礎服務、數據交
易增值服務、數據交易保障服務、數據資產金融服務等。
　　值得一提的是，國家數據局局長劉烈宏此前表示，局方正圍繞數據要素市場化配置改革推進
一系列重點工作，包括豐富完善數據基礎制度體系、促進數據流通交易和開發利用、推動數據基
礎設施建設、推進數據領域核心技術攻關、強化數據安全治理等。
　
＊分析：數據要素市場化大時代有望開啟
　
　　據業界初步估算，數據基礎設施每年將吸引直接投資約４０００億元人民幣，帶動未來５年
投資規模約２萬億元人民幣。分析師認為，數據要素相關產業的公司將受益，包括數據資產持有
方、數據確權相關公司、數據加工運營商。
　　光大證券報告指出，後續數據要素仍存政策大潮，「市場化」大時代有望開啟，頂層設計有
望陸續出台，數據要素的確權、定價、流通和治理等頂層設計或陸續落地。（ｓｌ）

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