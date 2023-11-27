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AH股新聞

27/11/2023 09:52

《Ａ股焦點》賽力斯稱獲邀共同投資華為新公司，股價跌４％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》長安汽車（深：０００６２５）昨公告與華為簽署《投資合作
備忘錄》，華為擬開設一家汽車智能系統公司（下稱「目標公司」），長安汽車及其關聯方擬出
資獲取最多４０％股權。與華為聯手打造ＡＩＴＯ問界系列智能電動汽車的賽力斯
（滬：６０１１２７）昨深夜發表情況說明，對華為設立股權開放的汽車智能系統及部件解決方
案獨立公司表示歡迎，並指目前賽力斯已收到關於共同投資目標公司，共同參與打造電動化、智
能化開放平台的邀請，公司正積極論證參與投資與合作的相關事宜。
　　賽力斯強調，賽力斯目前是華為車ＢＵ合作最深、範圍最廣、裝車量最大的整車合作夥伴，
根據雙方簽訂的長期戰略合作協議相關規定，今次華為車ＢＵ戰略調整，不影響與賽力斯長期的
戰略合作夥伴關係，不影響對賽力斯的零部件供貨關係，影響為ＡＩＴＯ問界車主和潛在用戶持
續提供產品和服務。基於雙方簽訂的深化合作戰略協議，雙方將持續深化聯合研發、聯合設計，
推出更多高端車型。
　　華為引入長安汽車合作，長安汽車一字漲停，而原合作者賽力斯則跌４﹒４％，報７２﹒７
元人民幣。（ｓｌ）

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