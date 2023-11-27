《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下研究機構達摩院上周六（２５日

）表示，已將量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他高校和科研機

構進行開放。對於達摩院量子實驗室的員工，浙江大學將採取「雙向選擇、公開招聘」進行安置

。

此前，有媒體報道，由於預算及盈利等原因，阿里巴巴達摩院量子實驗室或已解散，共計裁

減逾３０人，且該實驗室許多成員已成功入職其他企業。

此事發生較為突然。７月底，達摩院還在官網公開招聘量子計算科學家，並隨即展開校招面

試。該招聘啟事目前仍掛在官網上。

公開信息顯示，達摩院量子實驗室的前身是量子計算實驗室，由阿里雲與中國科學院於

２０１５年７月共同成立。２０１８年，阿里成立達摩院，把量子實驗室歸入旗下，希望進行基

礎科學和顛覆式技術的研究，量子計算、機器學習、網絡安全、自然語言處理、人機自然交互、

芯片技術、傳感器技術、嵌入式系統等都被列入首批研究領域。但如今五年過去，量子計算的商

業化似乎仍然較遠，如果以經典計算機來比喻，如今的量子計算機還沒有研發出可大規模量產的

晶體管。（ｌｃ）

