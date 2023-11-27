  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/11/2023 08:49

《華為動向》長安與華為簽署投資合作備忘錄，設汽車智能系統公司

　　《經濟通通訊社２７日專訊》長安汽車（深：０００６２５）２６日發布公告，稱與華為簽
署《投資合作備忘錄》。
　　根據公告，經雙方協商，華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生
產、銷售和服務的公司（目標公司），公司擬投資該目標公司並開展戰略合作。
　　本次交易長安汽車及其關聯方擬出資獲取目標公司股權，比例不超過４０％，具體股權比例
、出資金額及期限由雙方另行商議。
　　目標公司業務範圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數字平台、智能車
雲、ＡＲ－ＨＵＤ與智能車燈等，並將專用於目標公司業務範圍內的相關技術、資產和人員注入
至目標公司，具體業務範圍及裝載方案在最終交易文件中進行確定。
　
＊打造汽車產業智能化開放平台＊
　
　　長安汽車董事長朱華榮表示，長安汽車與華為雙方發揮各自優勢資源，並與戰略夥伴車企攜
手，深度協同和戰略合作，將加速智能化技術大規模商業化落地，讓全球用戶都可以享受一流智
能化體驗，推動中國智能汽車產業向規模化、集約化、共享化發展，提升汽車產業鏈、供應鏈韌
性，推動中國汽車產業鏈高質量發展。
　　華為輪值董事長徐直軍表示，華為堅持不造車，而是發揮自身ＩＣＴ技術優勢和營銷能力，
幫助車企造好車、賣好車。公司會持續共同推進汽車產業的崛起。
　　華為常務董事、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東稱，一直認為中國需要打造一個由汽車
產業共同參與的電動化智能化開放平台，一個有火車頭的開放平台。華為與長安深化合作，同時
還會與更多車企一起攜手合作，不斷探索開放共贏的新模式。（ｒｙ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金