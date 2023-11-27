《經濟通通訊社２７日專訊》長安汽車（深：０００６２５）２６日發布公告，稱與華為簽

署《投資合作備忘錄》。

根據公告，經雙方協商，華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生

產、銷售和服務的公司（目標公司），公司擬投資該目標公司並開展戰略合作。

本次交易長安汽車及其關聯方擬出資獲取目標公司股權，比例不超過４０％，具體股權比例

、出資金額及期限由雙方另行商議。

目標公司業務範圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數字平台、智能車

雲、ＡＲ－ＨＵＤ與智能車燈等，並將專用於目標公司業務範圍內的相關技術、資產和人員注入

至目標公司，具體業務範圍及裝載方案在最終交易文件中進行確定。



＊打造汽車產業智能化開放平台＊



長安汽車董事長朱華榮表示，長安汽車與華為雙方發揮各自優勢資源，並與戰略夥伴車企攜

手，深度協同和戰略合作，將加速智能化技術大規模商業化落地，讓全球用戶都可以享受一流智

能化體驗，推動中國智能汽車產業向規模化、集約化、共享化發展，提升汽車產業鏈、供應鏈韌

性，推動中國汽車產業鏈高質量發展。

華為輪值董事長徐直軍表示，華為堅持不造車，而是發揮自身ＩＣＴ技術優勢和營銷能力，

幫助車企造好車、賣好車。公司會持續共同推進汽車產業的崛起。

華為常務董事、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東稱，一直認為中國需要打造一個由汽車

產業共同參與的電動化智能化開放平台，一個有火車頭的開放平台。華為與長安深化合作，同時

還會與更多車企一起攜手合作，不斷探索開放共贏的新模式。（ｒｙ）

