《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒０９％，報３０３８﹒１９點，深成指低開０﹒１％，創業板指低開０﹒０７％，建設銀行

據報上周五（２４日）與多家龍頭房企舉行座談會，聽取房企的融資需求，惟地產股仍下跌。

內地最大資金管理公司中植集團大規模違約已發酵多月，日前終於正式宣布資不抵債，負債

規模達到４６００億元（人民幣．下同），北京市公安局朝陽分局上周六（２５日）發布通報稱

，近期已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採

取刑事強制措施。

官媒《中國證券報》引述光大證券首席經濟學家高瑞東稱，明年經濟將持續恢復，房地

產投資有望在明年三季度轉正，ＧＤＰ增速目標預計在５％；中信証券首席經濟學家明明預計今

年底到明年初將有一次降準，明年第二季將再次降準，另外仍有必要進行ＭＬＦ降息或仍有必要

，可能在明年第一季和第三季進行。

內地私募界的「杭州３０億量化跑路」事件持續發酵，近日北京華軟新動力私募基金管理有

限公司等爆出投資風險，中證監決定立案調查，從嚴處理違法違規行為，同時宣布公安機關也已

經介入並控制涉案人員。

人民銀行今日進行５０１０億元７天期逆回購，淨投放２９６０億元。（ｅｙ）



