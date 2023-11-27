《經濟通通訊社２７日專訊》今早Ａ股經歷「黑色星期一」，上月規模以上工業企業實現利

潤大幅收窄，加上投資界密集爆發風險事件，以及外資顯著流出股市，今早地產股猛烈回吐，金

融、白酒等權重板塊跌幅亦居前，拖累滬綜指半日下跌０﹒７６％，報３０１７﹒９２點，深成

指挫０﹒９８％，創業板指跌１﹒０６％。

人民銀行今日進行５０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２９６０億元，而

兩市半日成交５２７８億元，較上日（２４日）同時段成交增加２﹒４％，陸股通淨流出４０億

元。

國家統計局公布，今年１０月規模以上工業企業實現利潤同比增長２﹒７％，相較於９月份

的同比增長１１﹒９％，利潤增幅大幅收窄。而累計今年１至１０月份，全國規模以上工業企業

實現利潤總額同比下降７﹒８％，降幅比首九月數據收窄１﹒２個百分點。

內地最大資金管理公司中植集團大規模違約已發酵多月，日前終於正式宣布資不抵債，負債

規模達到４６００億元（人民幣．下同），北京市公安局朝陽分局上周六（２５日）發布通報稱

，近期已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採

取刑事強制措施。



＊地產愈跌愈急，壞消息傳不停＊



萬科Ａ（深：０００００２）今早下跌３﹒４％，報１１﹒７１元，上周升幅全銷。穆迪將

萬科的長期評級從Ｂａａ１下調至Ｂａ３，大降五級並歸類到投機級，同時將其評級展望從負面

觀察下調至負面，意味著穆迪後續還可能進一步調低相關評級。

中央對陷入債務困局的房地產行業開融資綠燈後，Ａ場地產股上周一度上升，在市場傳出內

銀將相繼召集房企開會的消息後，今日地產股並沒有進一步上升，加上兩大國資房企合作的成都

新樓盤大降價四成，被當地政府指是擾亂房地產市場正常秩序，暫拒辦理網簽備案，地產板塊沽

壓強烈，金地集團（滬：６００３８３）瀉４﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

３﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）挫３﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌

３﹒１％，大悅城（深：００００３１）跌２﹒９％。



＊長安汽車一字漲停，與華為加緊合作＊



長安汽車（深：０００６２５）周末公告稱，與華為簽署投資合作備忘錄，投資華為計劃設

立的汽車智能系統及部件解決方案公司，擬獲得不超過４０％的股權。受消息帶動，長安汽車今

日一字漲停，報１９﹒５６元。

今日內地碳酸鋰期貨主力合約繼續走低，曾創上市以來新低。Ａ場鋰電股急跌，龍頭比亞迪

（深：００２５９４）挫４﹒４％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒２％。（ｅｙ）

