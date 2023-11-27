《經濟通通訊社２７日專訊》今早Ａ股經歷「黑色星期一」，上月規模以上工業企業實現利
潤大幅收窄，加上投資界密集爆發風險事件，以及外資顯著流出股市，今早地產股猛烈回吐，金
融、白酒等權重板塊跌幅亦居前，拖累滬綜指半日下跌０﹒７６％，報３０１７﹒９２點，深成
指挫０﹒９８％，創業板指跌１﹒０６％。
人民銀行今日進行５０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２９６０億元，而
兩市半日成交５２７８億元，較上日（２４日）同時段成交增加２﹒４％，陸股通淨流出４０億
元。
國家統計局公布，今年１０月規模以上工業企業實現利潤同比增長２﹒７％，相較於９月份
的同比增長１１﹒９％，利潤增幅大幅收窄。而累計今年１至１０月份，全國規模以上工業企業
實現利潤總額同比下降７﹒８％，降幅比首九月數據收窄１﹒２個百分點。
內地最大資金管理公司中植集團大規模違約已發酵多月，日前終於正式宣布資不抵債，負債
規模達到４６００億元（人民幣．下同），北京市公安局朝陽分局上周六（２５日）發布通報稱
，近期已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採
取刑事強制措施。
＊地產愈跌愈急，壞消息傳不停＊
萬科Ａ（深：０００００２）今早下跌３﹒４％，報１１﹒７１元，上周升幅全銷。穆迪將
萬科的長期評級從Ｂａａ１下調至Ｂａ３，大降五級並歸類到投機級，同時將其評級展望從負面
觀察下調至負面，意味著穆迪後續還可能進一步調低相關評級。
中央對陷入債務困局的房地產行業開融資綠燈後，Ａ場地產股上周一度上升，在市場傳出內
銀將相繼召集房企開會的消息後，今日地產股並沒有進一步上升，加上兩大國資房企合作的成都
新樓盤大降價四成，被當地政府指是擾亂房地產市場正常秩序，暫拒辦理網簽備案，地產板塊沽
壓強烈，金地集團（滬：６００３８３）瀉４﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌
３﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）挫３﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌
３﹒１％，大悅城（深：００００３１）跌２﹒９％。
＊長安汽車一字漲停，與華為加緊合作＊
長安汽車（深：０００６２５）周末公告稱，與華為簽署投資合作備忘錄，投資華為計劃設
立的汽車智能系統及部件解決方案公司，擬獲得不超過４０％的股權。受消息帶動，長安汽車今
日一字漲停，報１９﹒５６元。
今日內地碳酸鋰期貨主力合約繼續走低，曾創上市以來新低。Ａ場鋰電股急跌，龍頭比亞迪
（深：００２５９４）挫４﹒４％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒２％。（ｅｙ）
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