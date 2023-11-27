《經濟通通訊社２７日專訊》今早Ａ股經歷急跌，上月規模以上工業企業實現利潤大幅收窄

，加上投資界密集爆發風險事件，以及外資顯著流出股市，地產股猛烈回吐，金融、白酒等權重

板塊跌幅亦居前，拖累滬綜指半日下跌約０﹒８％，不過到午後市況轉佳、半導體、汽車板塊升

幅突出，外資轉流入，滬指全日收報３０３１﹒７點，僅跌０﹒３％，深成指走低０﹒５５％，

創業板指跌０﹒６１％。

人民銀行今日進行５０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２９６０億元，而

兩市全日成交８２８８億元，按日減少１﹒９％，外資尾盤轉流入，陸股通淨流入３﹒３億元。

國家統計局公布，今年１０月規模以上工業企業實現利潤同比增長２﹒７％，相較於９月份

的同比增長１１﹒９％，利潤增幅大幅收窄。而累計今年１至１０月份，全國規模以上工業企業

實現利潤總額同比下降７﹒８％，降幅比首九月數據收窄１﹒２個百分點。

中共中央政治局今日召開會議，包括審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策

措施的意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》等。



＊地產股下跌，半導體標青＊



萬科Ａ（深：０００００２）收挫２﹒６％，報１１﹒８元，上周升幅被抵銷。穆迪將萬科

的長期評級從Ｂａａ１下調至Ｂａ３，大降五級並歸類到投機級，同時將其評級展望從負面觀察

下調至負面，意味著穆迪後續還可能進一步調低相關評級。

中央對陷入債務困局的房地產行業開融資綠燈後，Ａ場地產股上周一度上升，內銀相繼召集

房企開會，不過受穆迪下調「優等生」萬科評級影響，加上兩大國資房企合作的成都新樓盤被當

地阻止降價出售，地產板塊今早沽壓強烈，午後稍變緩，好不容易出現的上漲行情再被截斷。金

地集團（滬：６００３８３）全日瀉４﹒４％，新湖中寶（滬：６００２０８）、保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒５％，大悅城（深：００００３１）走低２％，中華企業

（滬：６００６７５）跌１﹒１％。

半導體板塊午後拉漲，晶升股份（滬：６８８４７８）飆９﹒７％，龍芯中科

（滬：６８８０４７）升８﹒６％，斯達半導（滬：６０３２９０）漲７﹒７％，納芯微

（滬：６８８０５２）、海光信息（滬：６８８０４１）升６﹒１％，格科微

（滬：６８８７２８）升５﹒１％。



＊北交所防走資，保險股乾著急＊



據《路透》報道，北交所要求部分符合減持條件的公司暫緩發布減持公告，因擔心暴漲行情

導致機構集體減持「解套」。保險股受挫，新華保險（滬：６０１３３６）挫２﹒３％，中國人

壽（滬：６０１６２８）跌２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌１﹒９％；券商亦下跌，方正證券（滬：６０１９０１）跌４％，中金

公司（滬：６０１９９５）跌２﹒１％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌１﹒６％，中信証券

（滬：６０００３０）跌１﹒６％，海通證券（滬：６００８３７）跌１﹒２％，光大證券

（滬：６０１７８８）跌１％。

長安汽車（深：０００６２５）周末公告稱，與華為簽署投資合作備忘錄，投資華為計劃設

立的汽車智能系統及部件解決方案公司，擬獲得不超過４０％的股權。受消息帶動，長安汽車全

日一字漲停，報１９﹒５６元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５１１﹒９４ －０﹒７４

上證綜合指數 ３０３１﹒７０ －０﹒３０ ３５０７﹒０６

上證Ａ股指數 ３１７８﹒５０ －０﹒３０

深證成份指數 ９７８５﹒５７ －０﹒５５ ４７５６﹒６０

深圳創業板指數 １９２６﹒２０ －０﹒６１

上證Ｂ股指數 ２３０﹒１１ －０﹒７９ １﹒２６

深證Ｂ股指數 １０７７﹒７７ ＋０﹒６１ １﹒１３

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