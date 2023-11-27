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AH股新聞

27/11/2023 12:38

《海納智見－荀玉根》Ａ股行情上漲還能持續嗎？

　　《海納智見》本輪自１０月２４日啟動的上漲行情背景是Ａ股調整已顯著，估值、資產比價
指標處歷史低位，外資大幅流出趨勢明顯緩和。但是回過頭看，本輪行情走得比較糾結，並未出
現投資者期待的凌厲漲勢，後續行情能否會持續成為市場關心的話題，本文將就此進行分析。
　　今年１０月２４日以來（截至２０２３╱１１╱２４）Ａ股市場行情有所回暖，但漲勢並不
強勁，主要體現以下方面：首先從彈性看各大指數漲幅有限，其次從節奏看本輪行情走勢較為猶
豫，最後從結構看本輪上漲行情也缺乏強有力的動能。
　
　　行情糾結的原因１：基本面看，宏觀信號不一致，經濟數據喜憂參半。１１月陸續公布的經
濟數據給出的宏觀信號並不一致，這就導致市場難以就經濟復蘇形成較強的一致預期，也部分解
釋了大盤股表現弱以及順周期行業漲幅落後的現象。行情糾結的原因２：資金面看，存量格局延
續，外資仍在流出。在宏觀預期不穩定的情況下，資金面也呈現出明顯的存量格局，投資者在不
確定性仍強時更多選擇觀望。內資方面，公募基金倉位已經處於歷史高位，然而新發基金依然難
有起色，近期槓桿資金活躍度有所提升，但槓桿資金難以撐起大盤上漲。外資方面，近期人民幣
大幅升值，但本輪上漲期間北向資金依然在流出，只是流出速度放緩。
　
　　儘管本輪行情漲勢並不凌厲，但行情往往都在猶豫中展開，哪怕是去年１０月底開啟的行情
也不是一馬平川的。展望後市，我們認為本輪行情尚未結束，歲末年初行情正在徐徐展開。首先
，在Ａ股歷史上哪怕是震盪市或者熊市期間，年度視角下依然存在至少兩次１０－１５％左右漲
幅的上漲機會，我們認為隨著國內宏微觀基本面逐漸修復，且在海內外積極因素的催化下，後續
Ａ股有望迎來年內第二波機會。其次，從歷次歲末年初躁動行情回顧來看，歲末年初行情通常每
年都有，背後的原因源自於歲末年初往往是重大會議召開時間窗口，同時１１月到３月Ａ股基本
面數據披露少，開年投資者的風險偏好相對更高。當前Ａ股估值、情緒等指標依然處於歷史低位
。往後看，海內外積極因素有望進一步催化行情展開。
　
　　從基金重倉行業角度看，年底基金重倉超額收益往往出現收斂。從全部行業的角度看，歷史
上約６成年份年底行業結構出現再平衡，僅２成左右延續分化。結構再平衡的背景多是年底公募
基金博弈＋弱市環境，催化劑是政策或事件。此次需多維度思考。一方面，年底行情重視再平衡
，關注大金融和醫藥。具體來看：大金融方面，積極政策緩解市場擔憂，低估的大金融有望迎來
修復行情。此外，低估低配的醫藥也有望迎來再平衡。目前，醫藥ＰＥ處１３年以來１９﹒０％
分位，２３Ｑ３基金對醫藥超配比例處１３年以來４５％分位；往後看，醫療反腐對行業的影響
逐漸過去，並且中期來看我國人口老齡化正在加深，未來醫療需求將持續增加，市場對醫藥行業
基本面預期有望扭轉。另一方面，政策和技術驅動有望推動科技行情展開，滯漲的電子或更優。
在科技的細分方向上，結合政策導向和技術進展，我們認為可重視以下三個方向：一是前期滯漲
的電子等硬科技製造；二是財政政策發力下的數字基建；三是技術變革的ＡＩ應用。
　
風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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