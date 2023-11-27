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AH股新聞

27/11/2023 10:02

《Ａ股焦點》無人駕駛板塊多股漲停，日盈電子三連板

　　《經濟通通訊社２７日專訊》無人駕駛板塊大幅拉升，興民智通（深：００２３５５）、日
盈電子（滬：６０３２８６）、合興股份（滬：６０５００５）、皖通科技
（深：００２３３１）漲停，高鴻股份（深：０００８５１）升８﹒５％，越博動力
（深：３００７４２）、中汽股份（深：３０１２１５）等跟漲。
　　上周華為發布了智界Ｓ７演示無人代客泊車功能的視頻，又宣布與長安汽車
（深：０００６２５）簽署投資合作備忘錄，打造汽車產業電動化智能化開放平台。（ｒｙ）
　
　　

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