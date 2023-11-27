《經濟通通訊社２７日專訊》無人駕駛板塊大幅拉升，興民智通（深：００２３５５）、日

盈電子（滬：６０３２８６）、合興股份（滬：６０５００５）、皖通科技

（深：００２３３１）漲停，高鴻股份（深：０００８５１）升８﹒５％，越博動力

（深：３００７４２）、中汽股份（深：３０１２１５）等跟漲。

上周華為發布了智界Ｓ７演示無人代客泊車功能的視頻，又宣布與長安汽車

（深：０００６２５）簽署投資合作備忘錄，打造汽車產業電動化智能化開放平台。（ｒｙ）





