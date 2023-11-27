《經濟通通訊社２７日專訊》四川省上周接到網民投訴，稱由大悅城（深：００００３１）

和保利發展（滬：６０００４８）合資開發的住宅項目涉及「惡意降價擾亂市場」，拿證時的價

格為每平方米１﹒５萬－１﹒７萬元（人民幣．下同），而如今的銷售均價僅為每平方米

９０００元，降幅達到４０％以上。

被投訴的項目名為湖光錦雲，位於成都市東部新區簡州新城，樓盤單價每平方米１３５００

元，項目規劃２０幢共９０７戶，設地下車位１２９０個。工商資料顯示，有關項目由大悅城控

股集團（成都）有限公司持股５１％，保利（四川）投資發展有限公司持股４９％。

成都東部新區管委會回覆表示，經核實，湖光錦雲項目由於價格波動過大，涉嫌擾亂房地產

市場正常秩序，目前暫無法辦理網簽備案。

不少網民在相關新聞下評論，批評地方政府在住房問題上沒有顧慮到居民的需求，「爛尾沒

事但降價不行」，更有人認為地方政府也是炒作房價的推手之一。在樓市前景悲觀的大環境下，

若房地產企業打響降價促銷第一槍，其他房企勢必跟隨，將加劇地方樓市下行趨勢，對當地政府

亦會產生巨大的財政壓力。國務院常務會議今年８月審議通過《關於規劃建設保障性住房的指導

意見》，誠然提到要「讓商品住房回歸商品屬性」，但實際上「穩地價、穩房價、穩預期」才是

真正的政策導向，未來地方政府和房企之間的博弈將愈來愈常見。（ｅｙ）

