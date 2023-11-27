《經濟通通訊社２７日專訊》中央政府連環出手提振資本市場，國務院此前批覆同意一份工

作方案，當中提到鼓勵金融機構支持在北交所及新三板上市的中小企業發展，北證５０指數上周

暴漲超過兩成。不過據《路透》報道，北交所擔心暴漲行情將導致機構集體減持「解套」，要求

部分符合減持條件的公司暫緩發布減持公告。

據報道引述消息人士指，由於北交所難得大漲，持股很多年的機構都有很大的減持意願，北

交所今次限制主要股東減持，目的應該是為了維護指數穩定，勸退想減持的股東。

報道引述另外一位消息人士透露指，為抑制市場大幅波動，目前在北交所１００手以上的買

賣都有所限制，多名有意減持北交所股票的投資者都收到了券商的提醒。

北證５０指數今日暫升約６﹒８％，報１０５６﹒２點，盤中高見１１１４﹒２６點，創

２０２２年７月以來新高。

另外，北交所宣布，在上周對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格大額申報或連續申報等異常交

易行為，共採取口頭警示、監管關注、出具警示函等自律監管措施９３人次。對近期漲幅異常的

部分股票等進行重點監控，督促會員加強客戶交易行為管理，及時向投資者提示有關交易風險。

（ｅｙ）

