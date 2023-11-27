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AH股新聞

27/11/2023 14:06

《中國監管》傳北交所限制股東減持，憂暴漲行情引發資金集體出逃

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中央政府連環出手提振資本市場，國務院此前批覆同意一份工
作方案，當中提到鼓勵金融機構支持在北交所及新三板上市的中小企業發展，北證５０指數上周
暴漲超過兩成。不過據《路透》報道，北交所擔心暴漲行情將導致機構集體減持「解套」，要求
部分符合減持條件的公司暫緩發布減持公告。
　　據報道引述消息人士指，由於北交所難得大漲，持股很多年的機構都有很大的減持意願，北
交所今次限制主要股東減持，目的應該是為了維護指數穩定，勸退想減持的股東。
　　報道引述另外一位消息人士透露指，為抑制市場大幅波動，目前在北交所１００手以上的買
賣都有所限制，多名有意減持北交所股票的投資者都收到了券商的提醒。
　　北證５０指數今日暫升約６﹒８％，報１０５６﹒２點，盤中高見１１１４﹒２６點，創
２０２２年７月以來新高。
　　另外，北交所宣布，在上周對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格大額申報或連續申報等異常交
易行為，共採取口頭警示、監管關注、出具警示函等自律監管措施９３人次。對近期漲幅異常的
部分股票等進行重點監控，督促會員加強客戶交易行為管理，及時向投資者提示有關交易風險。
（ｅｙ）

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