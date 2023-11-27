《經濟通通訊社２７日專訊》今日早間外電引述消息稱，字節跳動將關閉旗下主要遊戲品牌

朝夕光年（Ｎｕｖｅｒｓｅ），裁員數百人，形容這是字節跳動「退出該行業的一大動作，將勝

利拱手讓給對手騰訊（００７００）」。

多家內媒午間獲悉，朝夕光年將進行大規模業務收縮，對已上線且表現良好的遊戲，會在保

證運營的情況下尋求剝離；對還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關停。

報道並引述朝夕光年方面表示，確實會有業務方向和組織調整，將更加聚焦部分創新型遊戲及相

關技術的探索，但同時也會做好已上線產品的持續運營，充分保障玩家的權益。



＊過往字節遊戲追求「大而全」致資源分散＊



報道又引述接近字節跳動的人士透露，該決策由業務負責人嚴授和字節跳動ＣＥＯ梁汝波反

覆討論很久。梁汝波認為，雖然遊戲業務取得了一定成績，但過去幾年字節遊戲追求「大而全」

，項目不聚焦，資源分散，應該把精力和資源投入到更基礎、更創新、更有想象力的項目。

朝夕光年成立於２０１９年，是字節跳動旗下遊戲研發與發行業務品牌。

此前外電也曾引述消息指，字節跳動正尋求以不低於５０億美元的價格出售旗下遊戲部門沐

瞳科技，並為此聘請高盛作為財務顧問，幫助尋找和接觸潛在買家。字節跳動２０２１年以４０

億美元收購沐瞳科技。（ｓｌ）

